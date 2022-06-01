張曼娟線上教課如「招魂」 學生「想解放」難招架引網友笑翻

本土新冠疫情嚴峻，全台掀遠距教學潮，無論是負責備課的老師，還是須窩在家的學生家長，不免都經歷一番折騰。作家張曼娟也在臉書分享教授線上課程所發生的趣事，形容課堂上的情境宛如「招魂儀式」，引起上萬網友共鳴按讚。

張曼娟在臉書發文表示，有人說上線上課程很像招魂，「我不能同意更多」。在空中反覆確認學生狀況的情景，「王小麗，妳聽得到嗎？小麗妳在嗎？」類似的召喚不斷出現，無盡迴旋。張曼娟打趣說道，有時候問問題學生還沒回答，旁聽家長卻已忍不住搶答，「這下招到家長的魂了」。

張曼娟更分享，有時和學生的交談會出現「前所未有的深度」。例如國中生「想解放」，卻突然蹦出一句「老師我要去大便」，這樣真性情的對話，她也一口就答應讓學生踏上解放之路。上完課後，張曼娟還禮貌性問「剛才大出來了沒？」沒想到學生不僅給予正面答覆，接著一句「謝謝老師」，讓她心想「真的不客氣，我沒幫什麼忙啊」，搞笑情境戳中上萬網友的笑點，紛紛留言讚老師「太幽默」。

留言區也吸引許多人師、家長笑道，「這樣子的對話好溫馨。覺得願意好好回答又有禮貌的學生，真的很好」、「笑到不支，國中生的發言也太赤裸裸了」、「小孫女小三生，不好意思説出來，卻捧著筆電坐在馬桶上，都沒浪費時間」、「老師的文字也太貼切，會心一笑」、「老師家長學生都辛苦了」、「好有既視感」、「我剛剛就是被招魂的家長」。