不斷更新／中彰投宣布延長遠距教學 各縣市做法一次看

校園本土疫情延燒，教育部先前頒訂國高中「九宮格」停課原則遭外界批評，教育部長潘文忠5月31日表示，九宮格規定確定取消。

國教署也於30日發函全國各級學校，以確診個案為核心，採行因地因校制宜的彈性處理原則，因應疫情調整授課方式，實施遠距教學，以下整理各地方停課或遠距教學的最新資訊。

台北市：台北市長柯文哲表示估計6月6日可恢復實體上課。

新北市：待公布

桃園市：待公布

新竹縣：待公布

台中市：高中以下實體課程延長至6月10日。

彰化縣：高中以下實體課程延長至6月10日。

南投縣：高中以下實體課程延長至6月10日。

雲林縣：待公布

嘉義市：待公布

嘉義縣：待公布

台南市：待公布

高雄市：待公布

屏東縣：待公布

基隆市：待公布

宜蘭縣：待公布

花蓮縣：待公布

台東縣：待公布

金門縣：待公布

澎湖縣：待公布

連江縣：待公布