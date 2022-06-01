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不斷更新／中彰投宣布延長遠距教學 各縣市做法一次看
校園本土疫情延燒，教育部先前頒訂國高中「九宮格」停課原則遭外界批評，教育部長潘文忠5月31日表示，九宮格規定確定取消。
國教署也於30日發函全國各級學校，以確診個案為核心，採行因地因校制宜的彈性處理原則，因應疫情調整授課方式，實施遠距教學，以下整理各地方停課或遠距教學的最新資訊。
台北市：台北市長柯文哲表示估計6月6日可恢復實體上課。
新北市：待公布
桃園市：待公布
新竹縣：待公布
台中市：高中以下實體課程延長至6月10日。
彰化縣：高中以下實體課程延長至6月10日。
南投縣：高中以下實體課程延長至6月10日。
雲林縣：待公布
嘉義市：待公布
嘉義縣：待公布
台南市：待公布
高雄市：待公布
屏東縣：待公布
基隆市：待公布
宜蘭縣：待公布
花蓮縣：待公布
台東縣：待公布
金門縣：待公布
澎湖縣：待公布
連江縣：待公布
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