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畢業考碰上遠距教學 雲林各校自主應變

中央社／ 雲林縣31日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，雲林縣長張麗善26日宣布，雲林縣高中以下遠距教學再延長1週至6月2日，恰逢畢業季，各級學校自主應變讓畢業生完成畢業考取得成績。

誠正國小六年級有5名學生，學校從昨天起至6月2日舉辦畢業考，秉持著公平且遵守防疫原則下，決議畢業考採「一人一室」。

誠正國小校長王正信今天接受中央社記者電訪時表示，考場包括課堂教室、會議室、電腦室、大禮堂，另有名學生家長因防疫關係，由老師到府收發考卷，提供客製化服務。

王正信說，昨天考國語、自然、英文3科，今天考數學、社會2科，同時動員多名教師們分工合作同步使用視訊、實體巡堂方式監考來協助學生們完成畢業考，在校學生今天應試完畢後隨即返家，在家應試學生，由當時沒課的老師準時到學生家等待收回考卷。

王正信提到，老師們與學生感情很好，即使僅是一場考試，老師們都願意為孩子付出如此多的辛勞與心力，身為校長給予支持與肯定，雖然學生線上考試與實體考試有差異，但已兼顧公平性，也真的是在偏鄉才能做到的特別方式。

南陽國小六年級約有130名學生，學校已安排本週四進行線上考試，要求學生的電腦設備須具備鏡頭，利於老師監考，如果沒有相關設備，可以到校借用設備參加考試。

鎮南國小校長梁博雍指出，由於雲林縣政府尚未宣布下週是否恢復實體課程，礙於行政作業，六年級生的畢業考試必須在本週完成，然而線上個別考試有公平疑慮，所以學校決議以在校成績為基準計算。

雲林縣國中預計2週後才舉行畢業考，仍有1週緩衝期，各校尚未決定畢業考方式。

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