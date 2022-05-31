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家長注意！兒童BNT台中科博館1.8萬劑今開放預約
台中榮總今天說，配合中央防疫政策，明起進駐台中國立自然科學博物館，設立「中榮科博兒童疫苗大型接種站」，為兒童施打BNT疫苗，明起連五日共提供1萬8000劑疫苗，採預約制，今天中午開放預約，疫苗施打對象為5到11歲學齡幼童；若未預約， 每小時開放50個現場號。
台中榮總說明，台中榮總提升防疫量能，強化兒童防疫保護力，降低父母的憂心，明起大批醫護明起進駐台中國立自然科學博物館，為提高施打疫苗效率及維護施打秩序，台中榮總率先推出疫苗網路預約系統，今天中午開放民眾預約。
台中榮總說明，兒童BNT疫苗接種地點在科博館B1紙箱王餐廳外大型走廊，明天（5月1日）起連五天，每天預計施打3600劑，每日施打分上午、下午二個時段，時間為上午8時30分到中午12時30分，下午1時到5時。
科博館說明，施打疫苗入場動線，請民眾依循現場指引，若有任何異動敬請配合請現場人員引導。收費停車場資訊，博館路停車場89格、植物園停車場180格、西屯路停車場168格。
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