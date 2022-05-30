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線上教學校園找嘸人 教官、工讀生幫染疫生送餐

中央社／ 彰化30日電
圖／彰師大提供
圖／彰師大提供

彰化縣多所大專院校改採線上教學，學生不用到校；彰師大有14名學生因染疫需在宿舍隔離，學生會徵求工讀生幫居隔同學送餐，大葉大學則由教官等人送餐，不讓學生有斷炊危機。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，彰化縣內大專院都傳出有學生染疫，學校也從今天起改採線上遠距教學；國立彰化師範大學學生會在臉書Facebook張貼公告，徵求幫隔離學生送餐的工讀生，工讀生每天需幫住在隔離宿舍的學生送中餐及晚餐，1班1小時，時薪為新台幣168元。

彰師大秘書室專門委員鍾昇興接受中央社記者電訪時指出，目前有14名學生因確診住在隔離宿舍，由於校園不開放外送業者進入，確診學生3餐都是請自己的同學幫忙，不過學校改採線上教學，多數學生不用到校，學生會才會貼公告徵求送餐工讀生，已經找到23名工讀生幫居隔同學送餐。

彰師大請工讀生幫居隔學生送餐，位在彰化大村鄉的私立大葉大學有6名學生染疫住在專門宿舍隔離，大葉大學人員告訴中央社記者，學校也是從今天起改採線上教學，但居隔學生3餐不受影響。

大葉大學指出，學校教官會幫居隔學生送3餐，學生如果要購買生活用品，可以撥打宿舍內專線電話，會有專人協助，家長如果要送東西進來給確診學生，學校也都有專人會幫忙，不讓學生有斷炊危機。

私立明道大學秘書處秘書長詹國華則對中央社記者表示，學校雖採線上教學，但確診學生住在居隔宿舍，還是有宿舍輔導老師及由學生擔任的樓長，幫忙同學買3餐，學校也特別請輔導老師關心居隔學生的心理健康。

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