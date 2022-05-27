花蓮校園疫苗接種站將起跑 學生返校前先快篩
花蓮縣今天新增1749例確診COVID-19，其中12歲以下245人，花蓮縣政府校園接種站30日起跑，因正值遠距教學期間，提醒學生快篩陰性再返校。
花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮衛生局長朱家祥說明輝瑞兒童疫苗校園集中施打期程，將於30日起至6月7日由醫療團隊進駐校園為滿5歲至17歲學生施打疫苗，提醒快篩陽性者、確診3個月內不建議接種。
教育代理處長翁書敏補充，統計至今天繳回接種疫苗調查統計，同意接種比例約67%，幼兒園意願調查問卷已全數回收完畢，呼籲國高中家長評估後盡快繳交。
翁書敏指出，配合暫停實體課程，下週將舉行畢業典禮的學校，開放各校與家長討論評估方式，目前調查結果，傾向實體搭配線上辦理的學校居多，後續會依據中央政策進行滾動式調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言