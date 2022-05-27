快訊

影帝罹癌化療又確診新冠 與死神抗戰驚吐「已準備好離開」

中國附醫44例PCR出錯變「陽性」 中市府說話了

苗縣單日確診破2千例 兒童疫苗停課不停打

中央社／ 苗栗縣27日電

苗栗縣今天新增2195人確診，縣府表示，縣內高中以下學校線上遠距教學延長至6月2日，兒童疫苗施打照原規劃執行，除國小校園集中接種外，將開設4處兒童疫苗大型接種站。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，縣內今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數達2195例，年齡分布1歲以下至99歲，確診者遍布18鄉鎮市，除以人口較密集的竹南、頭份、苗栗市人數居多外，苑裡及通霄鎮也都有百餘人確診。

縣府衛生局長張蕊仙指出，26日起，民眾使用家用快篩檢測陽性，經醫事人員確認即可研判為確定病例，但並非全面取消PCR採檢。

張蕊仙表示，因擔心住院患者進入醫院後，反而被其他感染者傳染，所以維持住院前仍應執行PCR採檢規定，以避免造成醫院群聚事件。她強調，快篩陽性後必須經過醫師診斷確診，不是直接「視同」確診。

此外，苗栗縣高中、國中、國小學校持續採線上遠距教學至6月2日。縣府表示，已安排入校施打輝瑞兒童疫苗行程照原規劃執行，5月31日起陸續到校集中接種，已請學校務必通知學童返校施打，也呼籲國小學童盡量按原計畫到校施打，將配發至合約院所的疫苗留給未入學的幼童接種。

縣府指出，因應輝瑞兒童疫苗施打意願高，另規劃於6月3日在苗栗市、頭份市、竹南鎮及苑裡鎮開設兒童疫苗接種站，以滿足縣內幼兒園幼童的疫苗集中接種需求，接種對象及時間將由縣內各幼兒園通知為主。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

鄰近縣市兒童跨縣到苗栗接種多 各院所預約額滿

竹縣鼓勵長者接種疫苗 贈禮券再送快篩2支

搶打兒童BNT疫苗 新北再配3.8萬劑

宜蘭+1779 排68場次校園疫苗接種、兒童BNT快打站明開打

相關新聞

疫情持續升溫 北市校外教學、畢旅暫緩辦理至6月中

疫情嚴峻，台北市教育局今天表示，考量校園內學習及生活接觸較密切，台北市校園自5月30日至6月12日維持防疫措施，各級學校...

新北高中以下270校 5月30日起連4天線上授課

新北市教育局統計，經調查截至今天（27日）中午，下周5月30日至6月2日新北巿高中以下公私立學校，全校停止到校，居家實施...

新北發布畢業典禮活動指引 授權各校自行調整

因目前COVID-19疫情嚴峻，新北市為能讓轄內學校於防疫完備狀況下辦理畢業典禮，訂定公私立高級中等及以下學校舉辦110...

新北高中以下270校30日起連4天 遠距線上教學

新北市教育局今天表示，統計市內共270所高中以下公私立學校自30日起至6月2日全校停止到校，居家實施線上學習，占全市學校...

彰化教師遠距教學與臨時人員居隔辦公 免請私人假

彰化縣立學校本周星期一（5月23日）起線上遠距教學，縣政府昨宣布再延長一周，教師都要到校，有些教師的子女年幼，申請在家線...

18縣市高中以下遠距教學 延到下周

教育部長潘文忠昨重申，未規畫提前放暑假；由於本土疫情還在高原期，各縣市中小學本周暫停實體課程後，教育部仍會因校、因地制宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。