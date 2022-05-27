嘉市30日起校園疫苗開打 社區接種籲給未上小學孩童

嘉義市國小自30日起入校集中施打輝瑞兒童疫苗，預計6月7日前完成接種，市長黃敏惠今天籲請學童家長優先將社區接種機會，讓給5至6歲未上小學孩童，提升學童接種率。

黃敏惠下午召開線上防疫記者會時表示，針對5至11歲輝瑞兒童疫苗，嘉義市各國小分別自30日起入校集中施打疫苗，提醒家長在下週停止實體課程期間，入校施打照常進行，預計6月7日前完成校園接種，學童依照校園排程一定打得到。

另外，經嘉義市政府衛生局爭取，中央已同意撥補更多輝瑞兒童疫苗。中央調撥給嘉義市輝瑞兒童疫苗今天到貨，已撥補3150劑疫苗至21家輝瑞兒童疫苗合約診所，未來陸續會有新到貨疫苗，屆時會視撥配狀況調配疫苗給各院所。

黃敏惠提醒學童家長，嘉義市自30日起進入國小校園接種輝瑞兒童疫苗，籲請家長優先把社區接種的機會，讓給5至6歲未上小學的孩童，提升嘉義市兒童疫苗接種率。另也呼籲鄰近縣市的醫療院所，不要拒絕其他縣市的孩童接種疫苗。