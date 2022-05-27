新北國小有意接種疫苗近6成 到貨後即可施打

新北市府今天表示，5至11歲的孩童人口有23萬餘人，國小統計有意願接種者約6成，兒童疫苗接種完畢的關鍵是要有充足的疫苗，只要中央供應所需，到貨後2至3天內即可打完。

新北市府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，公布新增確診人數1萬9363人、居家照護執行中14萬165人，居家隔離列管數1萬8237人，累計居家照護與康復解隔共39萬餘人。

媒體提問兒童疫苗接種議題，副市長劉和然表示，近日家長擔心兒童染疫積極接種，有人在風雨中排隊看了不忍；初步統計新北市有23萬餘人是5歲至11歲，其中，有2萬多人是尚未就讀小學。

他告訴中央社記者，各國小初步統計，家長向學校回覆調查意願書，有將近6成願意兒童接種疫苗；近日，部份家長原不願意讓孩子接種疫苗者，重新考慮要讓孩子施打，學校都歡迎與接受。

民主進步黨籍新北市議員下午在議會開記者會說，新北市在各縣市中，兒童疫苗打得慢，很多家長急於幫幼童施打疫苗，但卻發現能施打5歲至11歲兒童疫苗的醫療院所地點並不多。

對此，劉和然回應表示，各校都已安排好入校施打方式，並聯繫鄰近的診所，重點不在何時可以接種完畢，主要關鍵是「不知道何時疫苗可以配送到新北」。

他舉例，中央從24日起分兩波配送合計9.5萬劑兒童疫苗，市府會依各校與醫院、診所所需的劑次，機動性調整與配發，只要疫苗數量夠，學生隨時可返校接種，各醫院也會調整施打動線紓解接種人潮。

副秘書長朱惕之告訴記者，新北以往各接種站最大的施打量，1天可接種5萬至6萬劑，醫療人力足以應付學校接種所需，且校園接種環境更單純，可加速與縮短時間；如疫苗充足，到貨後可立即施打，2至3天內就可接種完畢。

劉和然另表示，因應產業受衝擊影響，相關紓困措施追溯至5月1日，包括公有市場使用費減收8成、市有不動產租金與權利金減收，社會住宅租金緩繳、藝文場館停演則全額退費、房屋與牌照稅減免或減收、停業者免繳娛樂稅；詳細辦法都公布在市府經濟發展局網站。