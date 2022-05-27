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新北高中以下270校30日起連4天 遠距線上教學

中央社／ 新北27日電
新北市教育局今天表示，統計市內共270所高中以下公私立學校自30日起至6月2日全校停止到校，居家實施線上學習，占全市學校的7成9；國小及幼兒園，仍可提供基本照顧。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今天表示，統計市內共270所高中以下公私立學校自30日起至6月2日全校停止到校，居家實施線上學習，占全市學校的7成9；國小及幼兒園，仍可提供基本照顧。記者江婉儀／攝影

新北市教育局今天表示，統計市內共270所高中以下公私立學校自30日起至6月2日全校停止到校，居家實施線上學習，占全市學校的7成9；國小及幼兒園，仍可提供基本照顧。

新北市政府教育局下午告訴中央社記者，新北市定期召開全巿的教育防疫會議，以學校為本位，由教育局提供最新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資訊。

各校依這些疫情發展資訊，由校園防疫體系判斷疫情對學校師生、教職員工影響的高風險或低風險程度；教育局彈性授權各學校因地制宜，在6月底前，經校內防疫會議通過，即可實施全校居家線上教學。

市府官員告訴記者，經調查統計，截至今天中午，5月30日至6月2日，新北巿內高中以下公私立學校，全校停止到校、居家實施線上學習有7成9，共270所學校。

不過，國小及幼兒園全校停止到校期間，如果家長有需要與照顧困難，學校也會負起提供基本照顧責任，兼顧學生健康與學習。

市府昨天晚間統計，全新北共268所學校全校居家學習，今天學校總數稍微增加2校，為各校因應疫情發展，與教育局所提供疫情資訊判斷，調整上課方式。

教育局指出，各校因地制宜評估風險，視需求暫停實體課程，學校須考量學校規模、確診學生分布年班、傳播鏈數目、感染源是否明確、影響學生數與班級數、擴散速度及課務安排，得調整班級或全校的授課模式。

教育局表示，透過校長、教師、家長會，專家學者及教育局充分討論，不論是採線上教學、實體教學或分流教學，都會做好完善配套。

這些學校隨時仍可視接種疫苗、定期評量、技能檢定或其它特殊情況，保持彈性讓學生可在正確防疫下，返回學校。家長有防疫需求，可幫學生申請自主防疫假，不列入出缺勤紀錄。

新冠肺炎 COVID-19

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