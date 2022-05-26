新北各校是否延長線上教學 最慢明天中午決定

新北市府教育局今天晚間表示，至今天為止，共268所學校暫停實體教學，佔全市學校7成8；各校下星期是否延續線上教學，仍由各學校防疫會議決策，視疫情狀況將於27日中午最後敲定。

新北市府教育局晚間表示，防疫以來，一直都是授權各校於6月底前，透過防疫會議與教師、家長討論，依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的發展，評估所受到影響的風險狀況，決定是否實體教學或線上學習，這項大原則不變。

教育局表示，新北市共340所公立與私立高中、國中、國小，因為城鄉差距與受疫情評估風險不同，充分授權各校自己因地制宜決定，只要決定後向教育局通報「備查」即可，不需「核備」。

教育局說，至今天為止，統計共有268所高中以下公私立學校停止實體課程、改採線上授課，佔全新北學校約7成8。這些學校隨時仍可視接種疫苗、定期評量、技能檢定或其他特殊情況，保持彈性讓學生可在防疫健康安全的前提下，返回學校。

至於下週這些學校是否繼續維持線上教學，或有新增學校家數的變化，教育局說，目前仍陸續統計各校回報的情形，部分學校會延續線上學習，有些學校仍要在明天上午的防疫會議才能決定。

教育局說，會與學校保持密切聯繫，預計27日中午前，會由學校各自回報教育局，決定下星期是否延長居家線上學習，並由各校通知家長與學生。