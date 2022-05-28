高中職以下本週停課！孩子遠距教學家長陷兩難

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半個月內「停課」話題的網路聲量表現，帶您了解有關停課與遠距教學的討論聲量與看法。

本土疫情嚴峻，確診數居高不下，家中有孩子的家長們更是對這波疫情感到憂心，而全台縣市政府考量孩童未打疫苗等因素，紛紛宣布停課一週，實行遠距教學，引發家長們的熱烈討論。

新北停課與否「因校制宜」 台南、彰化停課政策急轉彎引爆討論

「停課一週」話題 近半個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

在目前共存的政策下，日前衛福部預估5月下旬將迎來疫情高峰，加上孩童疫苗接種尚未普及，各縣市遂宣布高中職以下各級學校自5月23日起一週實施遠距教學。其中雙北政策因地緣關係時常連動，本次在停課政策則持有不同的立場，許多家長對於新北市長侯友宜下放停課權力給各學校自行決定一事，紛紛表示「看樣子病毒也要入侵沒停課的校園了」、「決策應該要更果斷」等；不過也有新北市民提到「目前學校是讓家長自行決定要不要給孩子到校」，並認為正是這樣的彈性，可以因應各家庭的狀況調整，是較為折衷的辦法。

5月19日時，台南市政府跟進宣布國中小停課，改採線上授課形式進行，而宣告停課對象不包括高中、幼稚園，引發大量熱議，如「高中生不危險嗎，移動範圍更大」、「幼稚園小孩都還沒疫苗，怎麼不停課」等擔憂，因此在當日晚間，市長黃偉哲緊急在臉書更新停課政策，擴大對象至高中、幼稚園、補習班等等。

同樣也是停課政策大轉彎的彰化縣，原先預計採行實體、線上並行的雙軌模式，在收到家長陳情後，遂於隔天5月20日宣布全面遠距教學，不過在大量請願之中，也有家長理性看待「其實想要請防疫假都可以阿」，表示交給家長自行選擇是否將孩子送至學校，其實是更妥善的方法。

孩子健康vs賺錢養家 遠距教學贊同派與反對派家長看法兩極

是否贊成遠距教學？ 正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

隨著各縣市各級學校開始實施遠距教學，家長們也紛紛在網路上展開討論，贊成遠距教學的民眾表示「什麼時候都能學，先顧好健康更重要」、「孩童都還沒打兩劑疫苗欸」等等，多將討論的焦點集中在「孩童的健康」之上，希望政府與民眾能先藉由遠距教學的期間，一面「提升孩童疫苗覆蓋率」，才是上策。

而持相反意見的家長則對孩子的「學習成效」展開討論，如「不知道孩子是不是真的在上課」、「一直停課、復課之間循環，怎麼學的好」等等；另外也有家長提到「上班假勤」問題，像是「什麼公司讓你請照顧假一整個禮拜都不做事」、「請假了沒支薪怎麼養家」，甚至還有企業主現身表示「不是不體諒父母，但准假公司真的都在賠錢」，可謂是十分兩難的局面。

無論遠距教學與否，都有各自的優缺點，身為家長一方面要賺錢養家，另一方面也不希望孩子有染疫的風險，要如何在健康與學習之中找到平衡點，是疫情新生活下的重要課題之一。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》