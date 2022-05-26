學生遠距教學變家庭旅遊 教師嘆自己像「客服」服務一堆奧客

當前許多學校因疫情改為遠距教學，學校老師不僅沒有落得輕鬆，反而因此工作加倍，一名教師就在網上透露，有學生在遠距期間跑出去玩，還大剌剌直播出來，令她哭不得，此經歷也引來許多同病相憐的教師分享自身遭遇。

一名教師在Dcard上發文傾訴近來遠距教學的種種困擾，有奇葩的家長，和永遠都上不了線的學生，其中最令她傻眼的是，一名學生不在家上課，而是在車上上課。她解釋，平時上課都會要求學生開著鏡頭，於是就看見這名學生的背景是在車上，詢問之下她才知道，原來是學生家長趁著停課安排了家庭旅遊，所以學生正在出去玩的路上，她傻眼直呼，「真的是壞透了，不是防疫遠距嗎？老師也超想出去玩的」。

許多教師也大方分享自身遇到的遠距怪事，「四年級，互相把人踢出群組、關別人麥克風、關別人鏡頭、瘋狂洗版」、「我的學生超鬧，上課上到一半用三秒膠塗鏡頭，鏡頭直接毀了，從模糊的影像看到她被家長罵死」、「遠距上課突然聽到傳來水聲，原來是學生因為天氣太熱在洗澡，還問我需不需要開鏡頭自證」、「之前我看到學生在慢跑，傻眼」。

不過讓最多教師困擾的還是學生無法準時出席以及不交作業，「作業交不齊呀，死都不交作業，家長的功能都不曉得在幹嘛」、「每天都在打電話給家長，每次家長都說好好好、知道了，隔天繼續」、「班導搞的像客服，重點還很多奧客」，有同行就建議，「我之前打零分他們才嚇到趕快交，我就幫他們把分數弄回去」。原po也開導教師們用幽默的態度看待這些怪現象，「說真的很多事不會讓人生氣，反而是『蛤？這殺毀？』的感覺」。