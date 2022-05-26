快訊

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

南開科大證實將「捐」給暨大 雙方商討併校中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連江縣國中小6月6日起停實體課5天 降低染疫風險

中央社／ 連江縣26日電
連江縣疫情指揮中心。圖／連江縣政府提供
連江縣疫情指揮中心。圖／連江縣政府提供

連江縣政府今天表示，端午連節台馬間移動人潮可能較多，為降低COVID-19染疫風險、保護學童安全，原則上6月6日至10日，縣內國中小改採線上教學1週，後續再滾動式調整。

連江縣政府教育處長陳冠人告訴中央社記者，連江縣長劉增應日前認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，加上端午連節台馬間移動人潮可能較多，為降低縣內學童染疫風險，特別指示有關單位加強校園防疫。

陳冠人說，端午節過後的6月6日至10日，縣內國中小原則上改採線上教學1週，但有照顧需求的學生還是可到校上課；後續上課情況，再視疫情滾動式調整。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

2022《遠見》縣市長滿意度調查／侯友宜等６縣長獲５星、柯文哲最艱難

台鐵工會取消端午不加班活動 王國材表達感謝

「薪」酸…彰化墊底 台中不如苗栗

各校下週是否仍居家線上教學？ 新北27日給答案

相關新聞

不斷更新／南投、宜蘭、連江等6縣市宣布了 遠距教學再延長一周

新冠本土疫情持續蔓延，各級學校學生確診數攀升，而下周學校恢復實體上課，只要班級有一個學生確診就要停課三天，將造成停停上上、上上停停的情形，因此外界開始討論是否應該提前放暑假或遠距教學至學期末。目前教育部授權各縣市政府彈性調整停課標準，以下整理各地方停課或遠距教學的最新資訊。

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

本土疫情嚴峻，不少學校因此停課改為遠距教學，但並不是每個家庭都有設備可以讓孩子線上上課。一名學童因家裡沒有電腦設備，打算去圖書館借電腦上遠距課程，但圖書館電腦有時間限制，館方得知學童要上線上課程後，特地更改設定讓學童可以安心上課，此貼文一出，吸引不少網友大讚，「很感動」。

彰化本周停課學生確診減少 宣布遠距教學延長一周

國內疫情持續升溫，彰化縣長王惠美今日宣布彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一周，縣府指出，目前暫...

宜蘭所屬高中、國中小下周繼續停課 國私立高中得比照

疫情嚴峻，宜蘭縣政府開會後今天決定，宜蘭所屬高中、國中小（含幼及補校）下周5月30日至6月2日暫停實體課程，6月3日是端...

苗栗校園快篩存量快見底 林光清贈5000劑如降及時雨

苗栗縣確診人數近來屢創新高，校園快篩試劑每日需求約1500劑，卻面臨「供不應求」的窘境 ，瓷林公司董事長林光清為協助校園...

連江縣國中小6月6日起停實體課5天 降低染疫風險

連江縣政府今天表示，端午連節台馬間移動人潮可能較多，為降低COVID-19染疫風險、保護學童安全，原則上6月6日至10日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。