聽新聞
test
0:00 / 0:00
連江縣國中小6月6日起停實體課5天 降低染疫風險
連江縣政府今天表示，端午連節台馬間移動人潮可能較多，為降低COVID-19染疫風險、保護學童安全，原則上6月6日至10日，縣內國中小改採線上教學1週，後續再滾動式調整。
連江縣政府教育處長陳冠人告訴中央社記者，連江縣長劉增應日前認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，加上端午連節台馬間移動人潮可能較多，為降低縣內學童染疫風險，特別指示有關單位加強校園防疫。
陳冠人說，端午節過後的6月6日至10日，縣內國中小原則上改採線上教學1週，但有照顧需求的學生還是可到校上課；後續上課情況，再視疫情滾動式調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言