連江縣國中小6月6日起停實體課5天 降低染疫風險

本土疫情嚴峻，不少學校因此停課改為遠距教學，但並不是每個家庭都有設備可以讓孩子線上上課。一名學童因家裡沒有電腦設備，打算去圖書館借電腦上遠距課程，但圖書館電腦有時間限制，館方得知學童要上線上課程後，特地更改設定讓學童可以安心上課，此貼文一出，吸引不少網友大讚，「很感動」。

2022-05-26 10:41