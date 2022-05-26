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黃珊珊發現學童已習慣在家上課 北市延續遠距1週

中央社／ 台北26日電
台北市副市長黃珊珊上午前往位於大安區銘傳國小視察兒童施打疫苗的狀況。黃珊珊行經注射區時，轉過頭還特意用手遮住視線。在被詢及此事時，黃珊珊不好意思的說被發現了。聯合報系記者黃義書／攝影
台北市副市長黃珊珊上午前往位於大安區銘傳國小視察兒童施打疫苗的狀況。黃珊珊行經注射區時，轉過頭還特意用手遮住視線。在被詢及此事時，黃珊珊不好意思的說被發現了。聯合報系記者黃義書／攝影

台北市高中以下各級學校這週實施遠距教學，市府考量疫情狀況，加上副市長黃珊珊發現，國小學童已習慣在家上課，相關政策將延續至下週。市府表示，下午將統一宣布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，高中以下學童是否持續遠距教學受關注，台北市政府今天上午舉行疫情指揮中心會議討論相關議題，與會人士透露，市長柯文哲已拍板，下週將繼續實施遠距教學。

教育局表示，細節將在下午記者會統一說明。

黃珊珊今天上午前往銘傳國小視察疫苗施打狀況，並在留觀區與學童互動超過10分鐘。

對於下週是否繼續實施遠距教學，黃珊珊視察後接受媒體聯訪表示，昨天已跟教育局討論過，今天將向柯文哲報告，由柯文哲做出決策，並在下午記者會說明。

黃珊珊說，她剛剛去問學童想不想來學校，學童看起來都滿開心的，大部分已經習慣在家上課，覺得這樣很方便，對市府來說，只要學童能開心學習、家長能放心，都是好事。

新冠肺炎 COVID-19

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