黃珊珊發現學童已習慣在家上課 北市延續遠距1週
台北市高中以下各級學校這週實施遠距教學，市府考量疫情狀況，加上副市長黃珊珊發現，國小學童已習慣在家上課，相關政策將延續至下週。市府表示，下午將統一宣布。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，高中以下學童是否持續遠距教學受關注，台北市政府今天上午舉行疫情指揮中心會議討論相關議題，與會人士透露，市長柯文哲已拍板，下週將繼續實施遠距教學。
教育局表示，細節將在下午記者會統一說明。
黃珊珊今天上午前往銘傳國小視察疫苗施打狀況，並在留觀區與學童互動超過10分鐘。
對於下週是否繼續實施遠距教學，黃珊珊視察後接受媒體聯訪表示，昨天已跟教育局討論過，今天將向柯文哲報告，由柯文哲做出決策，並在下午記者會說明。
黃珊珊說，她剛剛去問學童想不想來學校，學童看起來都滿開心的，大部分已經習慣在家上課，覺得這樣很方便，對市府來說，只要學童能開心學習、家長能放心，都是好事。
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