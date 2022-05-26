男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

本土疫情嚴峻，不少學校因此停課改為遠距教學，但並不是每個家庭都有設備可以讓孩子線上上課。一名學童因家裡沒有電腦設備，打算去圖書館借電腦上遠距課程，但圖書館電腦有時間限制，館方得知學童要上線上課程後，特地更改設定讓學童可以安心上課，此貼文一出，吸引不少網友大讚，「很感動」。

臉書粉絲專頁「館長小編的圖書館日常」分享一則故事，一名男孩帶著弟弟早上8點出現在圖書館，由於這禮拜學校停課，因此要借用電腦上學校的線上課程，而男孩身為圖書館熟客，自然非常清楚座位系統的使用方式和時間，他帶著借書證準備到櫃檯去登記時，館員問他，「如果老師上課上一半，你斷線被登出了怎麼辦？」，男孩則笑笑地說，「再去櫃檯刷一次啊！」，館員則表示，因為今天是要上課所以會請館員把座位系統關掉，「讓你可以好好上課」。

而男孩的弟弟則是因為停課，跟著哥哥來圖書館，哥哥上線上課程，自己在旁邊看書，館員猜想他們應該是隔代教養家庭，只見過阿嬤，男孩常自己待在圖書館裡，時間到了，阿嬤再來接回家，其實這禮拜停課，若家裡沒有電腦設備或沒人照顧，是可以到學校去上學的，但因阿嬤的擔心，沒有讓他們上學，選擇讓他們到圖書館，用圖書館的電腦上課。

此貼文吸引1萬個網友按讚，網友紛紛表示，「好暖！謝謝你們」、「很感謝也很感動」、「超有愛，善心圖書館」、「好想哭呀⋯好感人」、「不知怎地，感動滿滿，圖書館有愛的故事」、「好感人，善的循環謝謝你們」、「好棒的孩子們，好有溫度的圖書館」、「連椅子都換成比較舒適可以久坐的椅子，真的很用心」、「好懂事的孩子，棒棒的！謝謝圖書館的體貼」、「謝謝館長分享那麼暖心，哥哥和弟弟也都那麼的懂事」。