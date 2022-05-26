北市高中以下遠距教學再一周 幼兒園恢復實體課程

學生確診數攀升，北市中小學暫停實體課程一周，各界不斷拋出提前放暑假或遠距教學至學期末。據了解，北市今決定各級學校下周5月30日至6月2日繼續進行遠距教學，而國小接種疫苗，則需返校施打。

據了解，北市教育局已召集家長團體、教師團體討論，討論朝向遠距教學的方向進行，而非提早放暑假。適逢下周國小生接種疫苗，仍需返校施打，國小家長需上班者，可送托照顧；另，私立幼兒園部分，5月30日起則恢復實體上課，若需遠距也可自行評估。

台北市副市長蔡炳坤表示，關於中小學下周是否繼續實施遠距教學，今天上午疫情指揮中心會議已充分討論，原則上尊重教育局與相關團體開會的結論方向，下午記者會市長柯文哲將正式對外宣布。