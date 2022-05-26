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不斷更新／本土疫情升溫 台北市、彰化縣宣布遠距教學再延長一周

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化縣今天宣布遠距教學再延長一周，圖為彰化縣長王惠美到伸港鄉伸東國小了解兒童BNT疫苗施打情形。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天宣布遠距教學再延長一周，圖為彰化縣長王惠美到伸港鄉伸東國小了解兒童BNT疫苗施打情形。記者劉明岩／攝影

新冠本土疫情持續蔓延，各級學校學生確診數攀升，而下周學校恢復實體上課，只要班級有一個學生確診就要停課三天，將造成停停上上、上上停停的情形，因此外界開始討論是否應該提前放暑假或遠距教學至學期末。

教育部長潘文忠今天再度表示，目前未規畫提前放暑假，但有因校、因地制宜，由學校跟地方政府採取遠距教學等彈性調整停課方式，以下整理各地方停課或遠距教學的最新資訊。

已宣布的縣市

台中市：

高中以下學校及公立幼兒園下周繼續停課一周，直到端午節假期結束。

台北市：各級學校下周5月30日至6月2日繼續進行遠距教學。

彰化縣：高中以下（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一周。

宜蘭縣：高中以下（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一周。

南投縣：高中以下（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一周。

連江縣：高中以下（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一周。

今天將宣布的縣市

桃園市：最快今宣布是否提早放假。

高雄市：最快今宣布是否提早放假。

不提早放假的縣市

新北市：目前沒有相關規畫。

嘉義縣市： 目前沒有相關規畫。

花蓮縣：目前沒有相關規畫。

尚未表態的縣市

台南市：慎重考慮後再公布。

新冠肺炎 COVID-19

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