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盧秀燕宣布：高中以下再遠距教學至6月2日 端節過後再檢討

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今宣布下周持續遠距教學，端午節過後滾動檢討。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕今宣布下周持續遠距教學，端午節過後滾動檢討。圖／台中市新聞局提供

台中市長盧秀燕今早宣布，高中以下學校及公立幼兒園下周繼續停課一周，直到端午節假期結束。

盧秀燕表示，台中市的疫情持續進入高峰，市政府決定遠距教學持續到端午節假期結束。

至於端午節過後是否繼續遠距教學，屆時再看疫情滾動檢討。

這一次停課，仍然包括公立幼兒園，小朋友可以待在家中。

盧秀燕解釋，因為目前中南部疫情逐漸步入高峰，學生尤其是國小以下小朋友，防疫力相對較弱，所以決定採取不到校實體上課。

新冠肺炎 COVID-19

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