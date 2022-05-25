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各校下週是否仍居家線上教學？ 新北27日給答案

中央社／ 新北25日電
新北市副市長劉和然。本報資料圖
新北市副市長劉和然。本報資料圖

新北市府今天表示，兼顧學生健康與適性學習，是教育的核心，兼顧各校環境不同，授權各校決定是否恢復實體上課的時間，預計27日中午前，各學校會決定下星期上課方式。

新北市副市長劉和然、衛生局副局長高淑真、衛生局發言人高詩琪，下午共同主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，公布今天新增確診2萬1350人， 居家隔離列管2萬7347人，居家照護13萬7257人，總共累計照護超過36萬人。

有媒體詢問，雙北學校停課政策不一，有跨區的家長感到困擾，新北制訂政策是否有與台北市討論。

市府教育局告訴中央社記者，新北位於疫情熱區，340所高中以下公私立學校，經校內防疫會議決定，超過7成決議23日起至27日，實施居家線上教學。

教育局說，各校依受疫情影響評估高風險、低風險狀況，判斷下週是否實施全校居家線上教學。教育局預計27日中午前調查，請各學校回報決議情形。

一所沒有暫停實體課程的學校校長告訴中央社記者，若想要省事、求方便、求安全，跟著多數學校線上教學即可，該校位處偏鄉交界，有小學與幼兒園，家長的年齡較低、上班工作比例高，有一定比例的家庭沒有支持體系幫照顧孩子。

校長說，學校要繼續實體上課，讓孩子們能到校接受照顧，且課後照顧、夜光班都不能停。感謝現場老師要花雙倍的心力關照到校與居家的孩子，實踐教育的本質。

劉和然說，北北基桃的每個縣市生活樣態與條件不同，新北教育的本質是適性學習，兼顧學習品質與學生健康，6月底前彈性授權所有學校因地制宜，也感謝沒有實施線上教學的學校，老師負起照顧學生的任務。

劉和然也表示，新北確診數7日平均數觀察，近日雖緩下坡，但前兩天有週日假期效應，加上今天中央流行疫情指揮中心宣布快篩陽視同確診，故仍要觀察這些變數的連動。另外，傳染病沒有行政區域界線，公共衛生夥伴不會幸災樂禍或比較，會彼此互相幫忙，更不希望各縣市相互比較，而是攜手互助防疫。

新冠肺炎 COVID-19

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