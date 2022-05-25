家長燒聲、頭痛「整組壞掉」 醫師秒懂：這情況比快篩陽機率高

高雄市從23日起，高中以下學校、公立幼兒園改居家遠距學習至29日，讓不少家長忙到焦頭爛額，當地家庭醫學部定專科醫師王姿允是一名單親媽媽，除了工作還得兼顧小孩學習，身心疲憊簡直「慘不忍睹」。近日，有病人看診，提及症狀喉嚨痛、頭痛、全身無力，王醫師馬上說「嗯，我懂」並擺出幽幽的眼神。

王醫師今（25）日於臉書發文指出，看診時，有病人反應「最近頭痛、喉嚨痛跟聲音沙啞、全身無力肌肉酸痛」，醫師認為，最近有上述症狀，猜測病人家有學齡兒童的機率，可能比快篩陽性的機率還高，便回「嗯，我懂（幽幽的眼神），我家也有上視訊課的孩子」，並秀出小孩居家網課照片，直接抱著枕頭倒頭睡了，她提醒「家長們的免疫力急劇下降中請小心」。

其實，王醫師早在上周五分享，「這週自從公布改成遠距上課後，我的壓力皮質醇就飆到高峰」，她一早把家裡唯一網路訊號最好的房間給小孩上課，自己則在旁邊餐廳視訊看診，「一邊要提高音量蓋過小孩的音量，一邊還要暫停看診去處理電腦跟小孩（U know就是各種手ㄐㄧㄢˋ去亂動滑鼠導致螢幕跑掉或是跳出視窗），一邊還要關螢幕跟靜音去把跑來亂入的小孩押回座位上課」。

還不到中午，王醫師已筋疲力盡、聲音沙啞兼頭痛欲裂。她透露，雖有長輩幫忙照顧小孩，但因對軟硬體設備不上手，管秩序兼弄電腦常讓長輩崩潰，醫師一邊工作一邊排除網路問題，甚至面對長輩的怒氣跟不耐煩，壓力也很大。

網友紛紛說「我有3隻（指小孩），雙親輪流請假也是快後繼無力」、「我懂手ㄐㄧㄢ、亂按滑鼠的情形，今天早上我也都在罵小孩」、「王醫師辛苦了，光是看文字就可以感受到現場的混亂」。