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全台70％家長手機相簿「變這樣」引6000人共鳴 網：老師的眼睛比較苦

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友上傳一張手機相簿截圖，裡面全是孩子的作業照片，並表示，「聽說全台灣有百分之七十的父母，手機相簿都會變成這副德性」，引起不少網友共鳴並熱烈討論。此為示意圖，與文中提及人物無關。圖／Ingimage
有網友上傳一張手機相簿截圖，裡面全是孩子的作業照片，並表示，「聽說全台灣有百分之七十的父母，手機相簿都會變成這副德性」，引起不少網友共鳴並熱烈討論。此為示意圖，與文中提及人物無關。圖／Ingimage

本土疫情嚴峻，全台高中以下配合政府防疫政策，實施遠距教學，但對家長來說，不僅要花更多時間照顧孩子，還要注意孩子是否有認真上課。一名網友分享一張家長手機裡的相簿截圖，引起不少網友共鳴並熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他上傳一張手機相簿截圖，裡面全是孩子的作業照片，並表示，「聽說全台灣有百分之七十的父母，手機相簿都會變成這副德性」，原來是因為不少學校改為遠距教學，家長為了讓老師批改孩子的作業，會用手機把孩子的作業拍下來再傳給老師，老師批改完後會再把作業回傳，因此手機內就全都被作業照佔滿了，此文一出，引起不少家長熱烈討論。

一名網友分享一張家長手機裡的相簿截圖，引起不少網友共鳴並熱烈討論。圖/爆廢公社
一名網友分享一張家長手機裡的相簿截圖，引起不少網友共鳴並熱烈討論。圖/爆廢公社

此文吸引6000多名網友按讚及參與討論，「我就是，我都叫小孩直接Line傳上去，不要存在我手機裡」、「想刪又想留個紀錄」、「我現在有陰影別讓我看」、「已經這陣子累積上百張了」、「怎麼講的如此貼切又真實！」、「每天都要上傳…歸剛欸…」、「記憶體容量不足提示一直出現」、「你應該看看老師的手機相簿，相較之下會感到慶幸」、「我是家長也是老師，滿滿作業佔據了整個相簿」、「好有感…除了學校，還有英文班作業，常常傳到自己都錯亂了」、「剛剛才刪掉一堆作業照，還有安親班的！體育、美術、音樂作業，已放棄」、「我家體育課還需要錄影上傳給老師」，不過，有家長則表示，傳完作業就會把照片刪除，「不會耶，拍好上傳就刪了呀！」、「上傳好的立馬刪掉！！」。

有網友則認為，老師比較辛苦，「老師說這禮拜都不用傳，太感動了！！去年拍到要吐，老師感覺很痛苦」、「老師的眼睛比較苦」、「真心覺得老師眼睛要脱窗了。1人5張照片，27人135張照片，還要找出錯誤」、「想想老師真可憐，每天要看這麼多份」、「算什麼，這星期老師的相本也都是，而且還是家長的2、30倍的數，老師的老花近視飛升，看完還要批閱啊...」、「去年是這樣，今年老師改傳答案讓家長自己訂正，不然老師一個人要看那麼多張相片，一下放大一下修圖訂正很辛苦」。

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