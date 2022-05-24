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疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

5寶媽線上上課快崩潰 小孩沒3C設備大嘆：要被搞垮了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為兒童線上上課示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
圖為兒童線上上課示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

現在疫情升溫，中小學皆改為遠距上課，也讓不少家庭感到頭痛，除了照顧小孩的時間增加外，連遠距上課的設備都要煩惱。日前一位家長表示，自家有5個孩子，每個上課時間都不同，但電腦、手機、平板的使用分配不夠，讓她十分頭痛。

一位家長在「爆料公社」發文表示，她原本生下2個小孩，5個孩子中只有2個是她親生的，另外3個孩子則是沒有家庭溫暖與親情陪伴，心疼他們沒有受到呵護照顧，而且孩子也願意融入家庭，與自家小孩像親兄弟一樣，她非常不忍心於是把3個孩子也帶在身邊，家裡共5個小孩。

但現在遠距上課，因此5個孩子都需要3C設備來學習，她無奈表示「為了讓孩子學習不受影響，得要想盡辦法找手機、平板使用」，結果還是不夠用，老師也一直催促要上課了，讓她像是熱鍋上的螞蟻一樣跑來跑去，原PO透露心聲「這疫情再這樣下去，我沒染疫也被遠距上課搞垮了」。

有些網友建議原PO跟學校借設備，但原PO回應「學校說除非家境真的很困難，才跟學校借，而且校方擁有的設備數量也很少，早在上週還沒正式宣布遠距時，就已經被借完了」。

對此，不少網友安慰她「線上課程真的苦到爸媽，要工作還要陪伴孩子上課的爸媽們真的也是辛苦了！」、「我上次也是學校這樣子回覆我，我就說弱勢有補助，我們一般生沒有補助領...連個平板都不能借嗎？那我就給孩子請假好了，然後國中資訊課就借我了」、「妳真的很有愛心，可以問問學校，大部分都能借回家使用喔」、「建議妳今天趕快去學校借，後面還有4天課要上！白天去借，晚上拿平板下載！真的，妳也辛苦了！」

新冠肺炎 COVID-19 遠距教學

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