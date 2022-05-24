停課國小逾千所 立委籲給家長防疫補償

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】疫情連日升溫，許多學校祭出停課措施，導致家長們被迫在家照顧兒童，影響生計，綠委賴品妤、莊競程、賴瑞隆、陳素月與吳思瑤24日共同呼籲各部會，審酌12歲以下停課兒童的家長，將之列入防疫補償範圍；或提供政策誘因，鼓勵企業提供被迫照顧家長薪水。

在委員們連環逼問下，教育部專委李菁菁連忙查詢手機資料表示，目前全校停課或部分班級停課的幼稚園與國小近2千間；衛福部專委黃淑惠則說，只要是在家照顧確診兒童的家長也能申請1天1千元的防疫補償，吳思瑤指出，有些學童並非染疫，而是因為學校的停課措施才在家，不符合申請補償的條件。

停課家長受重創

賴品妤指出，去年因為疫情大停課，很多企業都祭出分流上班、居家辦公的措施，政府也有發送相關孩童家庭防疫補貼；但今年因為與病毒共存的趨勢，狀況完全不一樣，如企業大幅減少相關分流措施，相關兒童停課的補貼也取消，呼籲政府研議將「12歲以下停課孩童的家長」納入補償對象。

賴瑞隆指出，在家照顧孩童的父母只要取得居隔單，就會有1天1千元的補償金，但「不是每個父母都能拿到居隔單」，且防疫照護假在一般民間企業多不給薪。他強調，現在12歲以下停課孩童，且無法領取居隔單的家長的生計受到嚴重影響，極需政府的支持與補貼。

吳思瑤表示，雖然今年狀況不同，可比照去年政府針對12歲以下的家長、身心障礙等弱勢族群祭出220億的補貼政策，進行調整，如限縮對象為因停課被迫在家照護孩童的家長、調整補助金額等。她呼籲各部會審酌12歲以下停課兒童的家長，也應列入防疫補償範圍；或提供政策誘因，鼓勵企業提供被迫照顧家長薪水。

追問停課措施

教育部國民及學前教育署專委李菁菁對此回應表示，目前學校都採自主應變的模式，都有滾動式調整停課標準，且老師授課方式相當多元，更有學校採行線上與實體教學併進的模式。賴品妤聽後坦言，「不是很滿意的這個回答」，更追問實際受影響的人數？

李菁菁連忙表示，目前幼稚園有幼稚園約有2萬4名，國小則有4萬5名確診學童。賴瑞隆就指出，但因為確診學生還會擴及學校的停課，所以預估受影響人數還會更多，再繼續追問人數。李菁菁支吾未達，賴品妤怒稱，記者會召開前就有請教育部統整數字，但到了現在還是無法把數字用得清楚。

李菁菁隨即翻找手機資訊並表示，截至22日統計，因為疫情而全校停課的學童共有146所幼稚園與103校國小；而有部分班級停課的則有736所幼稚園與985所國小。吳思瑤聽聞數據後表示，只要再統計出人數，就能估算出有多少家庭受到停課措施的影響，並研擬相關補助措施。

衛福部社會救助與社工司專委黃淑惠強調，現行政府基於因為防疫措施危害民眾人身自由的原因，給與每日1千元的補償措施，而範圍也包括孩童因為需要他人照顧，家長請假在家照顧的狀況，這些家長一樣可申請相關防疫補償。

吳思瑤就指出，現在重點在於因為學校的強制性的停課措施，導致未確診學童被迫在家線上上課的家庭，這些族群沒有辦法取得居家隔離書、也沒有被列為居家照護，但卻涉及相當多的家庭。

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