孩子確診康復返校遭排擠 一張「注音紙條」揭心酸遭遇　

本土疫情嚴峻，不少家長十分擔憂孩子們確診的問題，但沒想到康復後仍有許多問題要面對。近日，一名家長心痛發文，表示孩子確診康復後重返校園，卻遭同學歧視排擠，返家後難過寫下自己的遭遇，讓原po看了心疼不已。

該名家長在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見孩子用國字與注音穿插在紙條上寫出心聲，「我今天去上學，周XX一直告訴我的朋友我確診了，他說吳XX確診了你們不要靠近她，我說我陰性了，不要害怕，我覺得周XX好討厭」。

見到孩子用童言童語傾訴著自己的遭遇，讓作家長的忍不住感嘆，「真心覺得染疫已經夠倒楣了，康復後還要承受各界異樣的眼光對待和排擠」。

文章一出，網友們也紛紛心疼表示，「家長真的要好好教育小孩正確的觀念，才不會在學校無意間成為言語霸凌者」、「孩子好可憐要承受這些，你們辛苦了」、「染疫不可怕,更可怕的是人的心跟嘴,非常時期多點包容心跟愛」、「家庭教育真的好重要，小朋友加油」。