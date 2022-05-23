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教學與家庭兼顧 中市教師可在校或居家遠距教學

中央社／ 台中23日電

因應疫情，台中市高中以下學校23至27日暫停實體課程改為遠距教學，市府考量教師教學品質以及家庭狀況，教師得在校或以居家方式進行遠距教學，授權學校彈性調整。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，確診數連日攀升，台中市政府日前宣布，台中市高中以下學校23至27日改為遠距教學，高三、國三遠距教學到畢業典禮前一天。

台中市教育局今天發布訊息表示，考量每名教師的家庭狀況不一，面對疫情洪峰，尤其是家中有12歲以下孩子的教師，有教學與照顧孩子雙重壓力，因此學校可視教師的實際狀況，決定讓教師在校或居家遠距教學。

教育局長楊振昇指出，無論教師在校或居家遠距教學，因家長無暇照顧導致學生必須返校，也不得拒絕，學校應調度人力照顧學生作息。教師在校或居家遠距教學均應按課表授課，不得影響學生受教權。學校如有重大活動、會議等，例如畢業典禮、學生疫苗接種等，教師應配合學校要求返校。

新冠肺炎 COVID-19

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