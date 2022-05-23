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台南遠距教學首日3879人到校安置 13校照常實體課程

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市高中以下學校今起暫停實體上課，改遠距教學，但仍有13所國中小仍實體上課。圖／台南市教育局提供
台南市高中以下學校今起暫停實體上課，改遠距教學，但仍有13所國中小仍實體上課。圖／台南市教育局提供

台南市政府因應疫情，今天起高中以下學校停課1周，改為遠距教學，但也有13所學校維持實體課程，土城國小表示，因尚未有師生確診，基於實體學習較線上學習效果好，且經家長會同意，仍維持實體上課，但仍有少部分學生請假，線上學習。

教育局長鄭新輝表示，考量臺南市各區域疫情發展情況不一，所以保留各校評估是否維持實體課程的權宜措施，各校所在區域若未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持現行實體授課方式，並落實相關防疫作為。

另家長如無法在家照顧，學校須提供子女到校學習的基本照顧服務。經調查今天到校安置的學生共3879人 ( 國小3649人、國中230人)，到校學生比率約3%，並有13所國小維持實體授課。

鄭新輝說，教育局與學校除了提供完整線上學習資源外，針對家中無平板和無線網路的學生，只要有需求，學校就會提供借用，以確保學生線上學習能順利進行。而有到校學習及有照顧需求的學生，除提供學習場地並供應午餐，弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助。

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