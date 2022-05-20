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台中市公立幼兒園 23日起暫停實體課程1週

中央社／ 台中20日電

台中市長盧秀燕今天宣布，台中市公立幼兒園5月23至27日暫停實體課程，家長若有照顧需求仍可送至幼兒園托育；私立幼兒園、補習班等，業者可與家長協調是否停課。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案7144例。

因應疫情變化，台中市政府昨天宣布，高中以下學校23至27日改為遠距教學，高三、國三遠距教學到畢業典禮前一天。幼兒園、課照中心、補習班現階段則維持正常上課。引發家長不滿，為何停課跳過幼兒園、補習班。

盧秀燕今天疫情記者會上宣布，台中市公立幼兒園5月23至27日，暫停實體課程，但家長若有照顧需求可送至幼兒園托育。非營利、準公托、私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心，業者可以與家長協調後，決定是否停課，或考量疫情彈性提供教保服務

民進黨台中市議會黨團總召、市議員江肇國表示，停課的標準市府竟取決臉書風向，18日說暫不跟進北部停課政策，19日宣布高中以下學校停課，又因為臉書被罵翻停課獨漏幼兒園，20日又開會討論幼兒園、補習班停課事宜，市府在決策的判斷令人搖頭。

江肇國呼籲，市府判斷停課應以疫情變化、兒童疫苗施打狀況、校園防疫情況為準，並且對於家庭照護制定配套。副總召、市議員王立任指出，停課的後續規劃，市府應和各界討論，切莫依據網路留言，怕被批評就倉皇決定，讓家長無所適從。

新冠肺炎 COVID-19

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