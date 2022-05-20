整理包／下週進入洪峰！新北分區不到校 全台各縣市「遠距教學」措施一覽

今(20)日確診人數再突破8萬5千人，中央流行疫情指揮中心預估，下週將達疫情最高峰，考量學童未打滿3劑疫苗，家長不免擔心到校上課有風險。各縣市陸續公佈下週23日起為期一週的遠距教學規劃：

2022-05-20 15:38