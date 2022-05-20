快訊

泰國羽賽／再見鷹眼挑戰 戴資穎險勝何冰嬌晉級4強

「快篩陽=PCR陽」對象再放寬？ 陳時中這樣說

富邦輸不起？防疫險收46.7億保費每日賠5千萬 總座說話了

整理包／下週進入洪峰！新北分區不到校 全台各縣市「遠距教學」措施一覽

聯合新聞網／ 綜合報導
國內疫情延燒，高雄市實施居家遠距教學到29日。圖為高雄市苓雅區一所國小放學情景。 中央社
國內疫情延燒，高雄市實施居家遠距教學到29日。圖為高雄市苓雅區一所國小放學情景。 中央社

今(20)日確診人數再突破8萬5千人，中央流行疫情指揮中心預估，下週將達疫情最高峰，考量學童未打滿3劑疫苗，家長不免擔心到校上課有風險。各縣市陸續公佈下週23日起為期一週的遠距教學規劃：

▍高中、國中小遠距教學縣市

基隆市、台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣

▍高中、國中小及「公立幼兒園」遠距教學縣市

新竹市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣

▍高中、國中小及「幼兒園」遠距教學縣市

雲林縣、屏東縣

▍其他特殊縣市

新北市：23日至27日期間，三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城，高中、國中小遠距。

桃園市：23日起，9成國高中小、公幼遠距，低風險學校可申請實體授課。

金門縣：國小以下遠距至29日。

縣市高中以下學校停班課狀況
北部地區
基隆市高中以下23日起停課一周，改線上教學
臺北市 高中以下23日起停課一周，改線上教學
新北市三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城等高中以下（不含幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
桃園市九成高中以下23日起停課一周，改線上教學，部分低風險學校申報後可採實體教學。第二周視疫情發展調整。
新竹市高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
新竹縣高中以下23日起停課一周，改線上教學
中部地區
苗栗縣高中以下23日起停課一周，改線上教學
臺中市高中以下23日起停課一周，改線上教學
彰化縣高中以下23日起停課一周，改線上教學
雲林縣高中以下（含幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
南投縣高中以下23日起停課一周，改線上教學
南部地區
嘉義市高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
嘉義縣高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
臺南市高中以下（公立幼兒園、補習班及課照中心）23日起停課一周，改線上教學
高雄市高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
屏東縣高中以下各級學校至幼兒園、補習班，23日起停課一周，改線上教學
東部地區
宜蘭縣高中以下23日起停課一周，改線上教學
花蓮縣高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
臺東縣高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
外島地區
澎湖縣高中以下23日起停課一周，改線上教學
連江縣尚未宣布
金門縣會考後國三生停課，國一、二生正常上課，國小改線上教學。
相關停課資訊，最後仍以校方通知為準。

新冠肺炎 COVID-19 遠距教學

延伸閱讀

老闆上班帶孩子來 公司成遊樂場她崩潰：想檢舉

與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人自我「類封城」

老闆上班帶孩子來 公司成遊樂場她崩潰：想檢舉

小四女兒改爸媽line稱呼！爸一看超難過 網安慰：需好好溝通

相關新聞

國立高中適用部版標準 教部今放行可比照縣市政令停課

教育部日前授權地方政府因地制宜決定是否停課，但地方國立高中接獲教育部國教署來電，稱尚未同意學校配合地方政令停課，導致轄內...

影／中市幼兒園正常上課 綠轟：教育局三天三政策

台中市府昨宣布高中以下23日起遠距教學一周，幼兒園、補習班正常上課，停課標準兩極，引起家長不滿。綠營議員今在議會教育文化...

整理包／下週進入洪峰！新北分區不到校 全台各縣市「遠距教學」措施一覽

今(20)日確診人數再突破8萬5千人，中央流行疫情指揮中心預估，下週將達疫情最高峰，考量學童未打滿3劑疫苗，家長不免擔心到校上課有風險。各縣市陸續公佈下週23日起為期一週的遠距教學規劃：

彰化縣23日起停課改遠距教學一周 家長反應兩極化

彰化縣政府今天徵詢全縣213所國中小校長意見，決定縣立學校（含高中）5月23日至5月29日暫停實體課程，採遠距線上教學，...

南投縣高中以下學校停課一周 國三也提早23日起停課

全台疫情嚴峻，南投縣長林明溱昨天宣布國三生25日改線上教學後，今天再度宣布全縣高中以下23日起停課一周，改為線上教學，國...

雲林停課政策急轉彎 張麗善說明最新規畫

雲林縣昨晚政策急轉彎，宣布下周停課遠距教學，議員江文登今質詢指出，縣府昨晚臨時宣布停課消息，又沒有提出配套措施，讓許多家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。