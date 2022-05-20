整理包／下週進入洪峰！新北分區不到校 全台各縣市「遠距教學」措施一覽
今(20)日確診人數再突破8萬5千人，中央流行疫情指揮中心預估，下週將達疫情最高峰，考量學童未打滿3劑疫苗，家長不免擔心到校上課有風險。各縣市陸續公佈下週23日起為期一週的遠距教學規劃：
▍高中、國中小遠距教學縣市
基隆市、台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣
▍高中、國中小及「公立幼兒園」遠距教學縣市
新竹市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣
▍高中、國中小及「幼兒園」遠距教學縣市
雲林縣、屏東縣
▍其他特殊縣市
新北市：23日至27日期間，三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城，高中、國中小遠距。
桃園市：23日起，9成國高中小、公幼遠距，低風險學校可申請實體授課。
金門縣：國小以下遠距至29日。
|縣市
|高中以下學校停班課狀況
|北部地區
|基隆市
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|臺北市
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|新北市
|三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城等高中以下（不含幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|桃園市
|九成高中以下23日起停課一周，改線上教學，部分低風險學校申報後可採實體教學。第二周視疫情發展調整。
|新竹市
|高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|新竹縣
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|中部地區
|苗栗縣
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|臺中市
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|彰化縣
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|雲林縣
|高中以下（含幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|南投縣
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|南部地區
|嘉義市
|高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|嘉義縣
|高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|臺南市
|高中以下（公立幼兒園、補習班及課照中心）23日起停課一周，改線上教學
|高雄市
|高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|屏東縣
|高中以下各級學校至幼兒園、補習班，23日起停課一周，改線上教學
|東部地區
|宜蘭縣
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|花蓮縣
|高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|臺東縣
|高中以下（含公立幼兒園）23日起停課一周，改線上教學
|外島地區
|澎湖縣
|高中以下23日起停課一周，改線上教學
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|會考後國三生停課，國一、二生正常上課，國小改線上教學。
|相關停課資訊，最後仍以校方通知為準。
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