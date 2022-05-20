嘉市國中小等暫停實體課程 23日起遠距教學1週

嘉義市政府教育處今天宣布，嘉義市國民中學、國小及公立幼兒園23日到29日暫停實體課程，改遠距教學。

教育處長林立生告訴中央社記者，嘉義市目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數仍低，但據中央流行疫情指揮中心說法，尚未達確診高峰，而嘉義市人口密度高，考量學生健康，嘉義市國中、國小及公立幼兒園23日到29日暫停實體課程，改遠距教學。

林立生說，家長如果有照顧需求，學校、幼兒園須提供學生到校協助，也授權國小各校防疫長可調整畢業考和施打疫苗日期。遠距上課期間，學生如果有設備需求，可向學校申請借用。

林立生說，非營利、準公共或私立幼兒園可自主決定暫停實體課程，但須考量家長需求，提供學童到校協助，建議補習班與課照中心改採線上學習。