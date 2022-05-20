南投縣立高中以下學校 5/23起線上教學一週

國內COVID-19疫情嚴峻，南投縣政府宣布國三生25日至畢業前實施線上教學之後，今天再宣布縣立高中（含）以下各級學校23日至27日線上教學。國立高中、私立幼兒園自行決定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府教育處昨天表示，由於中央預估疫情高峰落在國中教育會考後，經與各國中校長研商，宣布南投縣國中三年級學生自25日起至畢業典禮前，暫停實體課程，改採線上教學。不過其他年級未有暫停實體課規劃。

縣府教育處今天再發布新聞稿表示，縣立高中、國中、國小包含國小附設幼兒園學生，23日至27日暫停實體課程，改採線上教學。國立高中、私立幼兒園在加強防疫措施下，可自行決定是否比照辦理。

教育處說明，若家長在線上教學期間有照顧困難，學校可協助照顧安置並提供午餐，讓家長安心，如學校遇疫苗施打作業，可在做好防疫措施下返校辦理，另評量方式也請學校彈性多元處理，盼兼顧學生受教權及校園防疫安全。