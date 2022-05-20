彰化縣國三及高三學生 5/23至畢業前線上教學

彰化縣政府今天表示，縣屬國中3年級、高中3年級學生23日起至畢業典禮前，以線上教學為原則；高中以下學校23日至29日採線上教學；幼兒園得參考高中以下暫停實體課規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，彰化縣政府發布訊息表示，面對國內疫情朝向與病毐共存階段，縣屬國中3年級、縣屬高中3年級學生23日至畢業典禮前，以不到校，採線上教學為原則。

縣府表示，縣內高中以下學校5月23日至5月29日暫停實體課程，採遠距線上教學；私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班得參考準用高中以下學校暫停實體課程規定，但須與家長溝通補課、退費事宜。

線上教學配套措施包含學校教職員正常上班、上課，教職員如因疫情居家隔離或自主防疫，依中央規定辦理；各級學校及幼兒園全校暫停實體課程期間，學生家庭照顧若有困難，學校提供基本照顧服務含午餐，有基本照顧需求學生原則回原班級上課。

學校因應學生需求得分流到校取回私人物品；停課期間若遇已排定校園預防接種日程，仍請學童到校接種，若學童因故無法到校接種，也可自行與合約醫療院所預約接種。