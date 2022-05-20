澎湖縣高中以下學校23日起連5天 暫停實體授課

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天表示，澎湖縣內高中以下學校與公立幼兒園，自5月23日至27日暫停實體授課，改為遠距線上教學。

澎湖縣政府發布新聞指出，中央流行疫情指揮中心預測COVID-19的本土疫情將在5月下旬達高峰，為降低學生感染風險，今天宣布縣內高中以下學校與公立幼兒園，自23日起至27日暫停實體課程。

澎湖縣府表示，私立短期補習班比照辦理，仍得實施線上教學或錄製影片提供教學服務。至於私立幼兒園及準公共化幼兒園是否停課，尊重園方彈性決定。

澎湖縣府指出，學校採用線上教學不用到校期間，學校低、中低收入戶等弱勢學生的營養午餐比照寒暑假補助辦理；若因家庭因素，學生到校，學校營養午餐仍應維持正常提供。

澎湖縣政府教育處表示，5月24日全縣國小5年級學習能力檢測，延至5月31日辦理。

教育處指出，國內疫情延燒，澎湖縣衛生局已排定國中小生施打COVID-19疫苗，並呼籲落實勤洗手與做好個人衛生防護，保持社交距離，降低感染疫情風險。