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疫情高峰 屏縣高中以下23日起停課1週啟動遠距教學

中央社／ 屏東縣19日電

因應南部疫情即將進入高峰期，屏東縣政府19日中午召開會議，決定高中以下各級學校至幼兒園、補習班，自5月23日至5月29日停止上課1週，啟動遠距教學，停課不停學。

縣長潘孟安今天中午召集衛生局、教育處等研商。潘孟安透過新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心及公衛專家評估，南部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將於下週進入高峰期，加上連日來屏東縣病例數都破千，經縣府團隊研議，及考量南高屏縣市是共同生活圈，決定高中以下各級學校下週停課1週。屏東公幼、非營利幼兒園和補習班比照學校停課，私幼則自行決定。

潘孟安說，已由教育處通知各級學校暫停實體教學，啟動遠距視訊教學，停課不停學，不影響學童受教權，家長盡量約束孩子不要亂跑或移動，減少感染風險，共同守護孩子健康。

另外，弱勢或家長無法照顧的學生，仍可以到學校，校方營養午餐不會中斷供應，不讓孩子餓肚子。目前各校的平板、網卡整備充足，相關教學軟體也運作順利，停課期間仍繼續線上教學，不影響學童受教權。

新冠肺炎 COVID-19 潘孟安

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