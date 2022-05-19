台南6-11歲疫苗預約莫德納即日開放 兒童BNT 23日開放

台南市政府今日宣布，即日起，不方便在校接種的6到11歲兒童可透過「台南打疫苗」網頁版（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）預約莫德納，並由家長陪同自行前往門診接種。兒童BNT部分則是5月23日開放預約，5月30日開始門診接種。

市長黃偉哲指出，台南市自本月2日啟動國小學童莫德納疫苗入校施打，昨日也開始國小兒童BNT接種意願調查，預計27日校園開打。而為便利不方便配合入校專案的家長和學童，6-11歲莫德納即日開放「台南打疫苗」預約和門診接種，5月23日起預約5-11歲兒童預約5月30日後的兒童BNT接種門診。

衛生局長許以霖提醒，近期天氣多變，若孩童近期身體狀況不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後請於現場休息15至30分鐘，按住注射部位，但請勿搓揉，若有不適立即向醫護人員反應。回家後持續注意身體情形，多喝水、多休息、均衡飲食，2周內避免劇烈運動。

家長也請協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。 若有不適，亦可以請3日疫苗假（含當日）。