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台南6-11歲疫苗預約莫德納即日開放 兒童BNT 23日開放

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南青少年與兒童疫苗1、2劑開放預約及疫苗種類資訊。圖／研考會提供
台南青少年與兒童疫苗1、2劑開放預約及疫苗種類資訊。圖／研考會提供

台南市政府今日宣布，即日起，不方便在校接種的6到11歲兒童可透過「台南打疫苗」網頁版（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）預約莫德納，並由家長陪同自行前往門診接種。兒童BNT部分則是5月23日開放預約，5月30日開始門診接種。

市長黃偉哲指出，台南市自本月2日啟動國小學童莫德納疫苗入校施打，昨日也開始國小兒童BNT接種意願調查，預計27日校園開打。而為便利不方便配合入校專案的家長和學童，6-11歲莫德納即日開放「台南打疫苗」預約和門診接種，5月23日起預約5-11歲兒童預約5月30日後的兒童BNT接種門診。

衛生局長許以霖提醒，近期天氣多變，若孩童近期身體狀況不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後請於現場休息15至30分鐘，按住注射部位，但請勿搓揉，若有不適立即向醫護人員反應。回家後持續注意身體情形，多喝水、多休息、均衡飲食，2周內避免劇烈運動。

家長也請協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清病因。 若有不適，亦可以請3日疫苗假（含當日）。

研考會主委戴偉峻表示考量使用者體驗，「台南打疫苗」自今年1月即改為透過網頁版預約，5月10日「台南打疫苗」LINE@官方帳號正式更名「台南快疫通」，並不影響民眾預約權益。民眾可以從「台南快疫通」LINE@官方帳號（LINE ID：vaccine_tainan）的置底選單快速進入疫苗接種網頁。

台南青少年與兒童疫苗1、2劑，請至台南 COVID-19疫苗接種預約系統預約。圖／研考會提供
台南青少年與兒童疫苗1、2劑，請至台南 COVID-19疫苗接種預約系統預約。圖／研考會提供

新冠肺炎 COVID-19 台南

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