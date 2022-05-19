快訊

台中+7444 盧秀燕：高中以下5月23日起暫停實體課一周

會考周末登場！5月20日下午3點看考場 防疫規範看這裡

雙喜臨門！Makiyo要結婚了 懷孕4個月帶球嫁人

新北高中以下學校 6月底前授權線上學習

中央社／ 新北19日電

新北市教師會今天表示，各校是否全面停課，務必充分授權；教育局下午表示，6月底前，彈性授權因校制宜高中以下學校，視疫情變化，實施全校居家線上學習。

新北市教師會和新北市教育人員產業工會今天發布聯合新聞稿表示，考量行政防疫量能、教師課務負擔、學生受教權益、家庭照顧需求，請教師透過學校防疫會議，決定是否暫停實體授課。

新北市教師會說，教育局務必落實充分授權，必要時可採分區停課甚至全市停課。目前已有板橋、新莊、雙和等幾個行政區，依疫情發展，研議準備全校居家學習。

教育局下午表示，以民主開放討論方式，務實面對區域差異性、兼顧學習、關懷弱勢；6月底前，彈性授權因校制宜，視風險高低，調整班級或全校授課模式，採取實體、線上，及同步或非同步分流教學。

教育局說，新北巿高中以下學校落實風險評估，得視需求實施全校居家線上學習；國小及幼兒園全校暫停實體課程期間，學生家庭照顧確有困難者，學校提供基本照顧服務，讓家長安心上班。

教育局表示，學校因應學生特殊時段或需求，得分流到校。高三期末考後及國三會考後，授權至畢業典禮前，採居家線上學習或其他有效模式。家長有防疫疑慮者，可幫學生申請自主防疫假，不列入出缺勤紀錄。

市長侯友宜今天在訪視板橋區亞東醫院、視察國中會考考場防疫演練時，被問到新北市是否全面停課議題；他說，有9大分區學校，各校與家長充分溝通，若在疫情嚴峻高峰期，會隨時調整採取線上教學，如不需要就採分流教學，甚至完全沒有受影響地區，可採實體教學。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，本來就滾動式快速調整，以高風險、低風險評估，以實體、線上教學分流，兼顧受教權、守護學生健康。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

侯友宜重申停課因校制宜 板土、新莊擬停實體課一周

南投國三生5月25日起至畢業典禮前 改採線上教學

停課因校制宜學校成夾心餅 新北師哭求盼能先停一周

師生反覆隔離國文師教數學亂象 基隆教師工會籲停課2周

相關新聞

校園疫情燒 林明溱宣布：國三生會考後停課到畢典

國內疫情蔓延迅速，南投縣議員蔡銘軒昨天在議會質詢，建議國三考生在會考後停課，南投縣教育處與各國中校長開會研商，縣長林明溱...

台南6-11歲疫苗預約莫德納即日開放 兒童BNT 23日開放

台南市政府今日宣布，即日起，不方便在校接種的6到11歲兒童可透過「台南打疫苗」網頁版（https://health-re...

台南市宣布：國中小下周停課一周 國中會考看這裡

考量到月底將是疫情的高峰，台南市長黃偉哲下午在防疫記者會中宣布，台南市國中小下周將全面停課一周，但是如果家長同意、學校也...

台中＋7444 盧秀燕：台中5月23日起停實體課一周

台中市今新增7444例，台中市長盧秀燕今天宣布，疫情漸入高峰，為兼顧學生健康及受教權，台中市政府教育局與相關教育團體、家...

宜蘭今增2144例創單日新高 100所學校暫停實體課一周

宜蘭縣今天新增2144例，再創單日確診數新高，累計22566人染疫。考量確診學生占總染疫人數15.4%，縣長林姿妙今天宣...

成大學生染疫自稱邊緣人 市府、校方：資訊暢通

成大一名染疫學生在Dcard上寫下「邊緣人的7天心聲」，自陳一個人「半生不死，連打電話求助都沒力氣」，驚動校方和台南市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。