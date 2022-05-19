新北高中以下學校 6月底前授權線上學習

新北市教師會今天表示，各校是否全面停課，務必充分授權；教育局下午表示，6月底前，彈性授權因校制宜高中以下學校，視疫情變化，實施全校居家線上學習。

新北市教師會和新北市教育人員產業工會今天發布聯合新聞稿表示，考量行政防疫量能、教師課務負擔、學生受教權益、家庭照顧需求，請教師透過學校防疫會議，決定是否暫停實體授課。

新北市教師會說，教育局務必落實充分授權，必要時可採分區停課甚至全市停課。目前已有板橋、新莊、雙和等幾個行政區，依疫情發展，研議準備全校居家學習。

教育局下午表示，以民主開放討論方式，務實面對區域差異性、兼顧學習、關懷弱勢；6月底前，彈性授權因校制宜，視風險高低，調整班級或全校授課模式，採取實體、線上，及同步或非同步分流教學。

教育局說，新北巿高中以下學校落實風險評估，得視需求實施全校居家線上學習；國小及幼兒園全校暫停實體課程期間，學生家庭照顧確有困難者，學校提供基本照顧服務，讓家長安心上班。

教育局表示，學校因應學生特殊時段或需求，得分流到校。高三期末考後及國三會考後，授權至畢業典禮前，採居家線上學習或其他有效模式。家長有防疫疑慮者，可幫學生申請自主防疫假，不列入出缺勤紀錄。

市長侯友宜今天在訪視板橋區亞東醫院、視察國中會考考場防疫演練時，被問到新北市是否全面停課議題；他說，有9大分區學校，各校與家長充分溝通，若在疫情嚴峻高峰期，會隨時調整採取線上教學，如不需要就採分流教學，甚至完全沒有受影響地區，可採實體教學。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，本來就滾動式快速調整，以高風險、低風險評估，以實體、線上教學分流，兼顧受教權、守護學生健康。