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成大學生染疫自稱邊緣人 市府、校方：資訊暢通

中央社／ 台南19日電
成大外地學生在租住處確診居家照護，上網寫下7日心聲。圖／Dcard
成大外地學生在租住處確診居家照護，上網寫下7日心聲。圖／Dcard

成大一名染疫學生在Dcard上寫下「邊緣人的7天心聲」，自陳一個人「半生不死，連打電話求助都沒力氣」，驚動校方和台南市政府出面澄清表示，當下資訊暢通，可有效解決問題。

成功大學一名感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）學生在Dcard上寫下「邊緣人的7天心聲」，認為目前相關政策未考慮沒有親友支援的人，他發病時只能靠熱心民代與好心醫師、房東度過，最大心得是「跟流感很大不一樣」、「台灣還沒有準備好與病毒共存」、「能活著真好，但沒期待沒傷害」、「沒確診前就要先想好確診後誰能幫忙」。

這篇網路發文隨即驚動台南市政府和成大校方；市府發布新聞稿指出，大專院校設有防疫長，學生可先和學校聯絡，市府也會持續和各校防疫長保持聯繫。

市府表示，台南市確診人數累計3萬4283人，若民眾認為防疫專線難打通，領不到防疫包，無人關懷、無藥可用，多利用衛生局官網、LINE「台南共照雲」、「健康益友」APP，可有效解決問題。

成功大學副校長李俊璋接受媒體聯訪表示，成大設有資訊公告平台APP，也鼓勵學生登入，資訊暢通，學生做完快篩就上傳結果，若核酸檢測（PCR）陽性，校方也會要求學生通報校安中心。

李俊璋說，學校住宿學生若是確診，校方會安排入住隔離照護宿舍，如果學生在外租住，校方也會主動關懷，系所都會幫忙；如果染疫學生不告訴大家，沒有人知道，就會被認為沒有什麼問題。

李俊璋表示，人際關係就是互相聯絡，學生有需要時向學校求助，學校一定幫忙；至於在Dcard發文的染疫學生，最後也打電話給系辦，系辦馬上派工讀生協助領取防疫包，目前這名學生狀況還不錯。

新冠肺炎 COVID-19

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