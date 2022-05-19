南投國三生5月25日起至畢業典禮前 改採線上教學

COVID-19疫情延燒，南投縣府今天宣布，國三應屆畢業生自國中教育會考後，5月25日至畢業典禮前暫停實體課程，實施線上教學，透過減少人員流動，盼降低校園群聚染疫風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，由於中央預估疫情高峰落在國中教育會考後，經與各國中校長研商，南投縣長林明溱今天宣布，南投縣國中三年級學生自25日起至畢業典禮前，暫停實體課程，改採線上教學。

教育處指出，有鑑於近日校園疫情日漸嚴峻，且全國預期將有一波高峰，考量減少人員流動，避免增加未染疫學生風險及減少防疫壓力，在各校妥善規劃線上教學配套措施並與家長建立良好合作機制下，國中三年級應屆畢業生國中教育會考後至畢業典禮前，暫停實體課程、實施線上教學，但如有重要活動可返校實體辦理。

教育處表示，縣內各級學校透過縣府爭取教育部前瞻基礎建設計畫等補助，校園網路設施及資訊設備皆足可因應，且教師歷經去年疫情停課期間線上教學，及各校自辦線上教學演練之後，都具備線上教學知能及實戰經驗，學生也可增進自主學習能力。

教育處說明，經與各國中研商，停課時間訂為25日起，讓會考完的師生有緩衝時間準備線上教學規劃及配套，同時請家長多關心孩子按時上線學習，教師也要與家長、學生多聯繫，如有身體不適，也請盡快就醫維護身體健康，順利完成國中課業。