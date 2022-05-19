快訊

花蓮玉里療養院爆群聚 王必勝：300多人感染、1人重症

疫情海嘯將襲擊中南部 能從北部痛苦中學到教訓？

政治因素下的南加槍擊案：為什麼是台灣長老基督教會？

南投國三生5月25日起至畢業典禮前 改採線上教學

中央社／ 南投縣19日電

COVID-19疫情延燒，南投縣府今天宣布，國三應屆畢業生自國中教育會考後，5月25日至畢業典禮前暫停實體課程，實施線上教學，透過減少人員流動，盼降低校園群聚染疫風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，由於中央預估疫情高峰落在國中教育會考後，經與各國中校長研商，南投縣長林明溱今天宣布，南投縣國中三年級學生自25日起至畢業典禮前，暫停實體課程，改採線上教學。

教育處指出，有鑑於近日校園疫情日漸嚴峻，且全國預期將有一波高峰，考量減少人員流動，避免增加未染疫學生風險及減少防疫壓力，在各校妥善規劃線上教學配套措施並與家長建立良好合作機制下，國中三年級應屆畢業生國中教育會考後至畢業典禮前，暫停實體課程、實施線上教學，但如有重要活動可返校實體辦理。

教育處表示，縣內各級學校透過縣府爭取教育部前瞻基礎建設計畫等補助，校園網路設施及資訊設備皆足可因應，且教師歷經去年疫情停課期間線上教學，及各校自辦線上教學演練之後，都具備線上教學知能及實戰經驗，學生也可增進自主學習能力。

教育處說明，經與各國中研商，停課時間訂為25日起，讓會考完的師生有緩衝時間準備線上教學規劃及配套，同時請家長多關心孩子按時上線學習，教師也要與家長、學生多聯繫，如有身體不適，也請盡快就醫維護身體健康，順利完成國中課業。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

家長疫情恐慌籲停課 彰化教育處：保持彈性、時候未到

師生反覆隔離國文師教數學亂象 基隆教師工會籲停課2周

「台中最遠小學」傳8學生快篩陽性 平等國小預防性停課

確診人數攀升...彰化166班停課 學生有上學恐慌感

相關新聞

停課因校制宜學校成夾心餅 新北師哭求盼能先停一周

國內疫情嚴峻，新北市長侯友宜仍維持因校制宜的政策，新北教師工會理事長李曼麗今哽咽說，老師、行政人員、校護接連病到，卻請不...

學校防疫負擔重 藍籲增聘代課教師

「停課規定標準不一，學校要配合疫調、居隔，忙不過來，請教育部支援更多人力與物資！」國民黨智庫與教師界19日召開記者會，呼籲教育部放寬代課教師門檻，增加鐘點費，並提供更多快篩與防疫物資。台灣教育人員產業工會理事長楊益風建議全國中小學停課2周，否則校園疫情只會更加失控。

家長疫情恐慌籲停課 彰化教育處：保持彈性、時候未到

國內新冠肺炎確診數攀升，預計不久將達高峰，彰化昨天當日確診數突破2千人，許多家長在縣長王惠美臉書上建議學校暫時停課，尤其...

師生反覆隔離國文師教數學亂象 基隆教師工會籲停課2周

基隆市教師職業工會、教師會指出，校園師生確診案例不斷冒出，學生頻繁居家隔離，也曾出現同科教師全面確診或隔離，國文教師需要...

北市下周全面遠距教學 蔡炳坤親身參與當講師

為避開Covid-19疫情洪峰，台北市國小、國中和高中職從下周起，全面採遠距教學，副市長蔡炳坤率先以視訊替建中學生上堂課...

停課因校制宜卻引爆表單之亂 基層大嘆「沒人想扛責」

校園本土疫情竄燒，教育部僅強調已給地方政府彈性「因校制宜」，教育部長潘文忠日前在立法院也說「授權校長」，未料近來卻傳出縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。