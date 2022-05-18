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基隆國三生與市立高三生 23日起遠距教學

中央社／ 基隆18日電
基隆市長林右昌。圖／基市府提供
基隆市長林右昌。圖／基市府提供

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，基隆市長林右昌今天宣布，基隆所有國中9年級與市立高中3年級學生，自23日起到畢業典禮前，以遠距教學為原則。

林右昌下午透過新聞稿表示，考量國中9年級學生將在這週完成會考，正式課程也已告一段落，高三學生則在1月已完成學測，僅部分學生需參加分科測驗考試，因此宣布基隆所有國中9年級與市立高中3年級學生，自23日起到畢業典禮前，以不到校採遠距教學為原則，至於國立與私立高中因為屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

林右昌說，如果學校辦理相關重要活動，例如升學輔導志願選填、畢業典禮預演、疫苗接種或辦理離校手續等，仍可安排學生到校。

林右昌表示，不需要強制都改成遠距教學，市府讓學生及家長有選擇權，所以採行實體與線上融合上課方式，可以避免衍生家長是否要請假在家陪小孩的問題。

林右昌說，基隆率全國之先，實施實體與線上融合上課，家長可依自身條件狀況，自主選擇孩子要到校或在家視訊上課，自實施以來上課狀況相當順暢。

新冠肺炎 COVID-19 遠距教學 林右昌

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