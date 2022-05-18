快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園停課輪迴 全教總籲會考結束停到期末考前

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
校園確診數持續攀升，不少基層教師疲於奔命，大嘆學校人力量能到達臨界點。示意圖，與新聞無關。本報資料照
校園確診數持續攀升，不少基層教師疲於奔命，大嘆學校人力量能到達臨界點。示意圖，與新聞無關。本報資料照

校園疫情再度陷入「停復課輪迴」，教學現場被搞得人仰馬翻，全國教師工會總聯合會今天表示，已建議教育部從本周末國中會考結束後停課至期末考周，再讓學生於期末考周返校考試。該會也建議，今年應取消與防疫無關的訪視、評鑑，編列實足加班費或是獎勵金給予辛苦的防疫相關人員，才能彰顯上下一心的防疫工作。

全教總理事長侯俊良今天受訪表示，即使停課到6月底學期結束，疫情也會持續上升，若用停課來防疫確實有點勉強。不過他也說，這兩天也跟教育部建議，希望教育部乾脆國中會考後，直接停到最後一次段考前，段考周來考試。

侯俊良說，學校現場困難不一，不斷停課、復課，但就算停幾周結束後，還是會有一樣的問題，倒不如這段時間好好整備，包含線上教學、防疫物資等，讓學校有好的處理，也能維持原本線上教學。

全教總認為，若教育部決定不全面停課，至少也要讓疫情嚴重的地區或學校，可以因地制宜，自主決定是否停止實體上課，以免做不好防疫，也顧不到教學品質。

全教總也說，即便教育部不做全面性停課，仍應了解學校所欠缺的物資及人力，給予學校必要的協助或便利，更應該檢討現有的各項防疫規定和作業，力求簡便化，避免浪費太多人力在文書作業上。

除此之外，在此防疫艱困時期，學校除了根本的教學工作外，其他與教學無關或關聯性甚低的活動，如：評鑑、訪視、社團、與防疫無關的政策宣導活動之類，都應該取消，讓學校全心全意做好教學和防疫工作，避免還要分出心力處理非必要的事務。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／中市民代籲國小以下先停課 盧秀燕：盡快研商共識

跟進雙北研議停課2周？ 中市府：滾動評估與研議

學生確診累計近10萬人 全國2133所學校因疫停課

雙北高中以下停課2周？新北：細節還在談

相關新聞

教部發文0+7也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

指揮中心於17日零時起實施「0+7」新制，亦開放接種三劑疫苗民眾可自選「3+4」，後續7天和4天只要快篩陰性即可出門上班...

校園確診嚴重 游淑慧曝：與柯文哲討論3種可能上課方案

疫情嚴重，北市議員游淑慧也主張國小以下應暫停實體上課；對此，台北市長柯文哲昨表示須與新北市及教育部研議後，今天再對外公布...

宿舍室友算密切接觸者？台大生揭「0+7」校園混亂現況

「0+7」上路後，民眾陸續出現許多困惑，其中有台大住宿學生反應，室友確診後，自己也不知道是否算「密切接觸者」，雖然他們還...

校園停課輪迴 全教總籲會考結束停到期末考前

校園疫情再度陷入「停復課輪迴」，教學現場被搞得人仰馬翻，全國教師工會總聯合會今天表示，已建議教育部從本周末國中會考結束後...

雙北研議中小學停課2周？侯友宜：現階段授權學校評估

台北市議員游淑慧日前建議市府，高中以下學校從23日起停課2周躲避洪峰，游淑慧則曝光她和柯文哲的談話，指出目前有3方案可能...

教育現場快崩潰 桃教產籲鄭文燦：中小學停課3周

國內學生確診數飆升，各地要求停課聲浪四起。對於國高中生是否改為線上教學，桃園市長鄭文燦昨表示，會在21日前決定。桃園市教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。