校園停課輪迴 全教總籲會考結束停到期末考前

校園疫情再度陷入「停復課輪迴」，教學現場被搞得人仰馬翻，全國教師工會總聯合會今天表示，已建議教育部從本周末國中會考結束後停課至期末考周，再讓學生於期末考周返校考試。該會也建議，今年應取消與防疫無關的訪視、評鑑，編列實足加班費或是獎勵金給予辛苦的防疫相關人員，才能彰顯上下一心的防疫工作。

全教總理事長侯俊良今天受訪表示，即使停課到6月底學期結束，疫情也會持續上升，若用停課來防疫確實有點勉強。不過他也說，這兩天也跟教育部建議，希望教育部乾脆國中會考後，直接停到最後一次段考前，段考周來考試。

侯俊良說，學校現場困難不一，不斷停課、復課，但就算停幾周結束後，還是會有一樣的問題，倒不如這段時間好好整備，包含線上教學、防疫物資等，讓學校有好的處理，也能維持原本線上教學。

全教總認為，若教育部決定不全面停課，至少也要讓疫情嚴重的地區或學校，可以因地制宜，自主決定是否停止實體上課，以免做不好防疫，也顧不到教學品質。

全教總也說，即便教育部不做全面性停課，仍應了解學校所欠缺的物資及人力，給予學校必要的協助或便利，更應該檢討現有的各項防疫規定和作業，力求簡便化，避免浪費太多人力在文書作業上。

除此之外，在此防疫艱困時期，學校除了根本的教學工作外，其他與教學無關或關聯性甚低的活動，如：評鑑、訪視、社團、與防疫無關的政策宣導活動之類，都應該取消，讓學校全心全意做好教學和防疫工作，避免還要分出心力處理非必要的事務。