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守護身心障礙生 民眾黨竹縣黨部贈特教學校快篩試劑

中央社 / 新竹縣16日電

台灣民眾黨新竹縣黨部得知新竹縣特教學校有快篩劑需求，因此募集愛心企業資源，今天捐贈140劑唾液式、100劑鼻腔式快篩試劑，盼讓身心障礙生順利度過疫情。

民眾黨新竹縣黨部今天發新聞稿，立委高虹安於稿中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，日前得知新竹特教學校需有足夠的快篩，因此募集愛心企業資源。

高虹安表示，特教學校以身心障礙學生為主，在教育和生活上都需要更多的協助，在防疫上，唾液快篩最適合他們使用。

高虹安說，非常感謝民間善心企業願意捐助新竹縣特教學校，今天共捐出140份唾液式、100份鼻腔式快篩劑，希望藉此快速找出感染源，避免疫情在校園擴散。

新冠肺炎 COVID-19 台灣民眾黨 新竹 快篩試劑 高虹安

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