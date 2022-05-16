守護身心障礙生 民眾黨竹縣黨部贈特教學校快篩試劑
台灣民眾黨新竹縣黨部得知新竹縣特教學校有快篩劑需求，因此募集愛心企業資源，今天捐贈140劑唾液式、100劑鼻腔式快篩試劑，盼讓身心障礙生順利度過疫情。
民眾黨新竹縣黨部今天發新聞稿，立委高虹安於稿中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，日前得知新竹特教學校需有足夠的快篩，因此募集愛心企業資源。
高虹安表示，特教學校以身心障礙學生為主，在教育和生活上都需要更多的協助，在防疫上，唾液快篩最適合他們使用。
高虹安說，非常感謝民間善心企業願意捐助新竹縣特教學校，今天共捐出140份唾液式、100份鼻腔式快篩劑，希望藉此快速找出感染源，避免疫情在校園擴散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言