快訊

醫稱「化痰藥」可減少4成死亡率遭瘋搶 羅一鈞這樣說

扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

疫情延燒 虎科大、雲科大先後啟動遠距教學至學期末

中央社 / 雲林縣16日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，虎尾科技大學今天宣布，明天起至本學期末全部課程改採遠距教學，雲林科技大學則從23日起採遠距教學；環球科技大學仍維持實體授課。

虎尾科技大學表示，因應疫情發展，學校配合疫情指揮中心與教育部疫情公告，為避免學生曝露於疫情，宣布從明天起至本學期末，全部課程改採遠距教學。

同時期末考部分，大學部二、三、四年級及二技一、二年級及二專二年級等課程，採第16至第18週以減量、分時、分流進行實體考試為原則，如經教師評估實體分流考試確有群聚染疫高風險疑慮，授權老師可自行改採遠距考試。

虎尾科技大學主秘蔡明標說，學校宿舍為4到6人一房，擔憂學生在宿的感染風險，建議住宿學生返家，如果學生未返家，仍可持續住宿，並要求學生須配合防疫政策。

雲林科技大學今天宣布，自今天起課程若有師生確診、隔離或框列，授課方式請教師與學生溝通後採彈性處理。

雲林科技大學指出，學校自5月23日起全部課程遠距教學至學期末結束（6/26），學校明天會召開防疫會議，相關細節另行公布。

根據環球科技大學統計，截至昨天為止，累計確診有20人；環球科技大學表示，全校仍維持實體授課，如有異動將另行公布。

新冠肺炎 COVID-19 虎尾科技大學 雲科大

延伸閱讀

桃園將增設3臨時採檢站 補習班國三生也改遠距教學

台科大設計系畢展 光明燈點燈互動還可線上祈福

國中會考後繼續採線上教學？ 鄭文燦：教育局評估中

憂疫情洪峰校園盼實體課停兩周 北市：各校可決定

相關新聞

成大宣布明天起全校遠距到期末 南部國立大學開第一槍

成大剛剛宣布，從明天起全校實施線上教學，一直到本學期末，台南目前全面停課的大專院校只有私立台南應用科技大學一校，而目前宣...

獨／成大今起一校區停課兩周 學生不滿發出聲明抗議

北部大學陸續宣布遠距上課到學期末，位在台南的國立成功大學因有不少學生染疫，昨天校方緊急公布自強校區將自今起到29日停止實...

中小學停課兩周聲浪四起 教育部：目前無規畫

校園本土疫情延燒，指揮中心預估疫情高峰將落在5月下旬及6月初，立法院法制局日前建議中小學應暫停實體課兩周，全國中小學校長...

高中以下停課至期末？ 侯友宜強調有既定策略多方溝通

疫情持續發展，雙北校園成關注焦點，新北市長侯友宜強調，新北有一定策略，包含區分風險並由校長擔任防疫指揮官、各校有不同上課...

學生染疫破8萬人 立委：教育部應將升學大考延期

教育部5月15日公布全台新冠肺炎學生染疫數首破8萬人，國小學生染疫數新增1676人為最多，民眾黨立委張其祿表示，當前政府...

預估本周疫情洪峰 北市校園5月29日前有多項管制措施

台北市長柯文哲預估北市疫情洪峰本周將至，北市副市長蔡炳坤表示，因應疫情洪峰，北市校園今天起有新管制措施，從5月16日至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。