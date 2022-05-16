疫情延燒 虎科大、雲科大先後啟動遠距教學至學期末
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，虎尾科技大學今天宣布，明天起至本學期末全部課程改採遠距教學，雲林科技大學則從23日起採遠距教學；環球科技大學仍維持實體授課。
虎尾科技大學表示，因應疫情發展，學校配合疫情指揮中心與教育部疫情公告，為避免學生曝露於疫情，宣布從明天起至本學期末，全部課程改採遠距教學。
同時期末考部分，大學部二、三、四年級及二技一、二年級及二專二年級等課程，採第16至第18週以減量、分時、分流進行實體考試為原則，如經教師評估實體分流考試確有群聚染疫高風險疑慮，授權老師可自行改採遠距考試。
虎尾科技大學主秘蔡明標說，學校宿舍為4到6人一房，擔憂學生在宿的感染風險，建議住宿學生返家，如果學生未返家，仍可持續住宿，並要求學生須配合防疫政策。
雲林科技大學今天宣布，自今天起課程若有師生確診、隔離或框列，授課方式請教師與學生溝通後採彈性處理。
雲林科技大學指出，學校自5月23日起全部課程遠距教學至學期末結束（6/26），學校明天會召開防疫會議，相關細節另行公布。
根據環球科技大學統計，截至昨天為止，累計確診有20人；環球科技大學表示，全校仍維持實體授課，如有異動將另行公布。
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