台南中小學畢業典禮實體舉行 不開放外賓家長參與

台南市今天新增2342例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，台南市政府宣布，國中小學6月畢業典禮在校實體舉行，但不開放外賓和家長參與。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，6月畢業季即將到來，市府決定台南市國中小學畢業典禮以校內師生為主體，在校內實體舉行，但不開放外賓及家長參與，以直播現場典禮降低傳播風險。

不過，學校疫情若升溫，無法實體舉行畢業典禮，也可經由校內討論，自主決定改採線上辦理。

教育局長鄭新輝表示，台南市高中畢業典禮預定於6月8日至21日辦理，國中小學是6月15日至6月21日；目前各校在遵守防疫措施下進行實體上課，只要校內疫情防範得當，畢業典禮仍可在校內簡約隆重舉行，讓畢業班師生有機會面對面相互祝福。

他說，參加典禮者應遵守中央與地方防疫規定，全程戴口罩，量測體溫，手部清潔，典禮結束後環境清消。