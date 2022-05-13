快訊

疾管署主秘PCR遭爆特權插隊？ 周志浩曝有「這緊急需求」

第四劑疫苗來了！最快下周開打 2對象接種需間隔5個月

新北校園防疫專案辦公室 開出逾20萬張居隔書

中央社 / 新北13日電

新北市教育局今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變種病毒高傳播率，成立校園防疫專案辦公室，協助學校開出超過20萬張居隔通知書，核發快篩試劑超過35萬劑。

市府教育局今天發新聞表示，疫情海嘯使得校園受疫情影響衝擊大，教育現場問題複雜且多樣化；校園防疫專案辦公室由校長組成團隊推出12支防疫專線，專人快速解決新北市上千所學校與幼兒園防疫問題。

這些問題包括，造冊通報、聯繫衛政單位、核定快篩試劑、解釋政策及提供建議。目前，專案辦公室已經協助開立居隔書超過20萬張，核發快篩試劑逾35萬劑。

教育局說，專案辦公室位於板橋區大觀國中教育研究發展中心，防疫專線同步搭配12名資訊管理師，協助將資料上傳中央接觸者健康追蹤管理系統（Trace），解決學校通報後的問題與需求。

個案管理師葉菁表示，以耐心及同理心面對每通電話所敘述的問題，讓學校團隊面對滾動變化的防疫政策、疫調、篩劑申請等流程，都能有聯繫諮詢的窗口。在疫情嚴峻時，擔任防疫專辦人員感覺到榮耀。

三重區集美國小防疫長、學校衛生組長胡駿松表示，疫情打亂校園作息，專案辦公室直屬個管師協助學校與衛生所溝通協調，充分展現專業能力與服務熱誠。

市長侯友宜今天前往專案辦公室慰問成員辛苦，也肯定大家守住孩子們的健康，為學校防疫盡心以讓家長們能安心。他也謝謝第一線防疫指揮官校長與行政人員、輔導、教務、護理人員，大家帶著團隊快速反映問題、解決問題。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

小黃運匠斥王國材只顧台鐵非台鐵局長 盼爭取防疫補貼

台中+3708！市長盧秀燕今健康監測 下午主持防疫記者會

國中會考21日登場 民眾黨促教育部完善考場防疫

蔡英文說台灣防疫相當好 鄭麗文酸：現在連有事也在吹

相關新聞

確診學童回校請師暫免上體育課未准 家長備氧氣罐上學

高雄市一名國小家長投訴，就讀高年級的孩子確診隔離後，這個星期恢復就學，因擔心孩子有時會喘，便請導師轉告體育老師能免上體育...

九宮格停課標準挨轟 民眾黨批教育部朝令夕改甩鍋基層

本土確診數持續飆高，全台染疫學生也超過6萬人。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今舉行記者會指出，教育部5月8日宣布的防疫「九...

影／校園防疫亂象 民眾黨批丟給地方、學校與家長

新冠肺炎急劇升溫，全台染疫人數累計病例達50萬，校園染疫學生也超過6萬人，民眾黨立委張其祿等今天批評校園防疫政策朝令夕改...

畢業典禮6月6日陸續登場 北市府宣布：不開放外賓

今全台本土6萬4972例，41例死亡，台北市新增本土1萬1613例，比前一天增加852例。台北市長柯文哲下午舉行防疫記者...

影／新北成立校園防疫辦公室 已開出20萬份居隔書

新北市政府教育局成立校園防疫專案辦公室，增設12條專人服務電話專線，專人支援高中以下學校及幼兒園解決校園防疫問題提供諮詢...

疫情燒 桃園校園大活動延1個月

桃園市昨天首度單日新增確診破萬例。市長鄭文燦觀察「疫情還在爬坡階段，還沒到山頂」，未來幾周數字恐越來越多，並宣布加強校園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。