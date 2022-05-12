屏東師生染疫逾千例 縣府增補2500劑快篩調度

屏東今天新增1061例本土確診，由於全縣師生染疫累計已逾千例，縣府下午起發放校園快篩劑，除教育部配發的7488劑外，同時預備2500劑快篩試劑，因應學校需求統一調度。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，教育部配發快篩試劑給各縣市政府，是以國小及幼兒園的教職員工生人數的15%配發；國中及高中未設有宿舍學校以教職員工生人數的10%配發；高級中等以下學校（含特教學校）且設有宿舍學校，以教職員工生人數的15%配發，依此比例屏縣分配到7488劑，將持續向中央流行疫情指揮中心爭取。

因應學校快篩試劑需求，縣府指出，另預備2500劑，學校若有不足，可向縣府申請。

衛生局表示，縣內390家基層診所醫師領藥、快篩服務今日起上線，依中央流行疫情指揮中心公布，在居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間民眾快篩陽性，可透過遠距或視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，民眾必須在檢測卡匣寫上姓名與日期，與健保卡一起拍照上傳，並在視訊診療時，出示檢測卡匣供醫師判讀，經醫事人員確認即為確診。

另外，若民眾或評估醫師對於快篩陽性結果未有共識，則通知衛生局安排PCR採撿，非上述3類民眾快篩陽性，仍須經由PCR檢測判定是否確診。

縣府指出，今天新增1061例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，以屏東市318例最多，其次為萬丹鄉113例。另外，部分班級暫停實體課程校數有81校140班。