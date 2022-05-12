小日記怨九宮格政策「囧」翻天 師評語：國中生比政府聰明

日前中央公布國高中九宮格停課新制，引起許多人質疑成效。有網友轉發某國中生的聯絡簿小日記，內容點出九宮格不適切之處，批改老師也在底下用紅字回覆，「所以⋯⋯國中生比較聰明」。

原PO在Dcard附上的圖片顯示，國中生在札記裡寫道，「確診者是人，會走動又不會在位子上坐整天」，因此認為九宮格隔離政策毫無意義，而此看法也獲得老師的贊同。

貼文底下，有網友認成國中生的想法，「上課時間比較少講話吧，下課都不知道多少人會拿下口罩 口水亂噴，跟移動式灑水器一樣全方位掃射」、「那些專家是不是以為現在的課程都是學生坐在位子是不動聽老師講啊，現在甚至還很多課要跑班耶，到底在想什麼啊」

但也有人出面解釋政策意義，並指該師不夠中立，「依照機率來說，九宮格內的人接觸時間本來就比下課時間接觸的人還長，隔離本來就是挑幾個感染機率較大的下手，不會思考請不要一味的批評專業，甚至老師為國中生帶風向」、「這是機率問題不是嗎？也沒有到沒意義吧」。