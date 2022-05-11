台東加強校園防疫 室內外課程全程戴口罩

台東縣政府今天宣布加強版校園防疫，即日起室內外課程全程戴口罩、禁止集中式供餐，以及暫停游泳課程、游泳隊訓練等。

縣府今天上午發布新聞稿，近日學校確診人數日漸增加，台東縣除原有的防疫規範下，特別加強防疫力度，包括學校室內外課程應全程配戴口罩、暫停游泳課程及游泳隊訓練、研習改線上，如有實體需求應先報教育處核准，用餐以同班級為單位，禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板。

另外，要求住宿生用餐以同寢室為原則、宿舍住宿環境加強清消且公共場域須全程戴口罩，如發生確診案時，優先協助學生返家進行居家照護。

縣長饒慶鈴表示，疫情讓學校校園產生前所未有的影響，但危機即是轉機，縣府已規劃線上遠距教學中的混成教學模組，逐步提供學校，讓教師與學生重新再次調整學習節奏。

教育處表示，為因應學校可能面對全班停止實體授課、部分實體部分線上等模式，縣府以「視訊軟體」、「設備」與「線上教學工具」等面向，配搭幾種基本簡易的混成教學模組，以提供全縣教師選擇適合自己班級遠距教學的學習方式。

教育處強調，經統計，台東學童同意施打疫苗比率為41.6%，已陸續展開6至11歲COVID-19疫苗施打，預計於5月31日校園施打場次全數完成，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。