台東學童打疫苗後部分發燒 不少家長等BNT
台東縣議會今天召開防疫措施座談，請縣府衛生局、教育處說明防疫措施，教育處長林政宏表示，台東有7成學校停過課或停班，統計感染源多數是家人，或脫口罩體育訓練團隊及幼兒園幼兒，建議口罩載好、減少感染機會，台東學童接種疫苗後、部分會發燒約1日後恢復，沒有太多不良、過敏反應。
林政宏說，台東學童疫苗目前僅紅葉國小46名學童施打，統計有部分發燒，但約1日就恢復正常，另學童家長同意疫苗施打比率41.6%，同意施打率最高86.2%，同意施打率最低13.5%，主因是擔心副作用、等待 BNT，預計5月底前完成全縣施打。
另目前尚未有兒童BNT疫苗施打資訊，若有BNT兒童疫苗，台東縣仍會評估校園集中施打方案。為減少疫苗未施打前空窗期，將請學童在學校應全程戴口罩，游泳課程也先暫停。
5月8日停課新制，計算停課方式有2個算法，若上學時快篩陽性，當日為第1日。放學時間或放學前快篩陽，當日為第0日，家長可配合學生停課期間請3日的防疫照顧假。復課學生需快篩陰性後到校。
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