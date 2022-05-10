快訊

用戶成原始人暴怒！台灣之星斷訊1小時多 公司說明：台電設備故障

中職／聯盟快篩陽性表態第1人 江少慶發文有暖心呼籲

過1天就生變！12日兒童BNT疫苗無法抵台 陳時中認了

台東學童打疫苗後部分發燒 不少家長等BNT

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣議會今天召開防疫措施座談，請縣府衛生局、教育處說明防疫措施。記者卜敏正／攝影
台東縣議會今天召開防疫措施座談，請縣府衛生局、教育處說明防疫措施。記者卜敏正／攝影

台東縣議會今天召開防疫措施座談，請縣府衛生局、教育處說明防疫措施，教育處長林政宏表示，台東有7成學校停過課或停班，統計感染源多數是家人，或脫口罩體育訓練團隊及幼兒園幼兒，建議口罩載好、減少感染機會，台東學童接種疫苗後、部分會發燒約1日後恢復，沒有太多不良、過敏反應。

林政宏說，台東學童疫苗目前僅紅葉國小46名學童施打，統計有部分發燒，但約1日就恢復正常，另學童家長同意疫苗施打比率41.6%，同意施打率最高86.2%，同意施打率最低13.5%，主因是擔心副作用、等待 BNT，預計5月底前完成全縣施打。

另目前尚未有兒童BNT疫苗施打資訊，若有BNT兒童疫苗，台東縣仍會評估校園集中施打方案。為減少疫苗未施打前空窗期，將請學童在學校應全程戴口罩，游泳課程也先暫停。

5月8日停課新制，計算停課方式有2個算法，若上學時快篩陽性，當日為第1日。放學時間或放學前快篩陽，當日為第0日，家長可配合學生停課期間請3日的防疫照顧假。復課學生需快篩陰性後到校。

台東縣議會今天召開防疫措施座談，請縣府衛生局、教育處說明防疫措施。記者卜敏正／攝影
台東縣議會今天召開防疫措施座談，請縣府衛生局、教育處說明防疫措施。記者卜敏正／攝影

新冠肺炎 COVID-19 台東 BNT

延伸閱讀

確診者拿他人快篩陰闖關？ 北農：有需要會告發

傳拿別人快篩陰入北農 黃珊珊籲誠實:不可能去你家快篩

台南祭出打疫苗送快篩試劑 長者接種意願提升

「公主抱」打疫苗阿公辭世 孫確診盼外出辦後事

相關新聞

新北教育局：國高中生有快篩陽 全班得線上教學

新北市國、高中學生快篩陽性就啟動校園自主應變作為，個案座位九宮格內同學不到校，其他同學仍需到校上課引家長憂慮。教育局今天...

近九成大學生盼全面遠距教學 教育部提一狀況才有可能

立法委員陳椒華今天（5/10）召開記者會並公布網路調查，根據調查內容指出，將近9成大學生希望遠距教學至學期末。由於教育部...

台東學童打疫苗後部分發燒 不少家長等BNT

台東縣議會今天召開防疫措施座談，請縣府衛生局、教育處說明防疫措施，教育處長林政宏表示，台東有7成學校停過課或停班，統計感...

大學生盼續遠距教學 教育部：校方可申請審查

時代力量立委陳椒華今天召開記者會並公布網路調查，呼籲教育部正視近9成受訪者的心聲，開放各大學自主決定是否遠距至期末。教育...

北市校園莫德納疫苗接種進度緩慢 開放網路預約

台北市莫德納疫苗校園接種計畫5日啟動，不過仍有學校至今未排定施打日期，甚至要等到27日才能接種，市府為此準備8001劑兒...

准了！ 台中市不甩「九宮格」停課新制 教育部：尊重

教育部停課新制自5月8日零時起實施，但國中、高中只匡列確診「九宮格」學生放三天防疫假的政策，卻也引起社會熱議。台中市不甩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。