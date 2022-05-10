北市校園莫德納疫苗接種進度緩慢 開放網路預約

台北市莫德納疫苗校園接種計畫5日啟動，不過仍有學校至今未排定施打日期，甚至要等到27日才能接種，市府為此準備8001劑兒童疫苗，今、明2天可上網預約到診所施打。

台北市5日啟動6到11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗校園接種計畫，原預計20日接種完成158校施打，但因疫情升溫，有學校至今仍未能與醫療院所排定入校日期，或是要等到24日、27日才能施打。

台北市副市長蔡炳坤宣布，為了提供家長多元選擇，今天開始，兒童將有3種方式可以接種莫德納疫苗，除了校園接種外，還有台大等13家醫院開設兒童預約特別門診，以及台北市疫苗預約系統開放6歲以上兒童預約到101家診所施打。

蔡炳坤指出，第11期台北市疫苗預約系統今天上午9時開放預約，提供8萬2291劑莫德納疫苗，其中包含8001劑給6到11歲兒童的量能，另有3000劑高端疫苗，總預約量共8萬5291劑，接種日期為16日到22日。

蔡炳坤說，系統開放1小時後，已有5052人完成預約，其中405人為6到11歲兒童，預約至明天（11日）下午5時為止，請民眾把握時間。