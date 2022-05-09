南投公布停課標準 授權學校認定密切接觸者範圍

中央社 / 南投9日電

南投縣政府今天公布新的停課標準，不過考量百人以下小校占2/3，停課天數雖比照中央，但授權學校認定確診師生密切接觸者的範圍。

教育部5月7日宣布，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，5月8日起調整校園防疫措施，取消原1/3以上班級有確診者、密切接觸者的全校停課規定，改以「確診個案」為核心，調整後各教育階段處理原則不同，國小和幼兒園仍是確診全班停課。

國小、幼兒園如果出現確診者，且確診前2天內曾到校上課，所屬班級全班暫停實體課程3天，國中及高中階段，全班性停課措施取消，確診2天內曾到校上課，所屬班級座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

縣府教育處發布新聞稿指出，考量南投百人以下小校佔2/3，課輔與社團活動師生間接觸密集，國中也有學生分組學習等活動，縣府授權學校自行認定對確診師生在校園工作場域密切接觸者的範圍。

教育處表示，讓學校自行認定密切接觸者範圍，學校更能因應疫情發展，依學校實務運作情況給予學校彈性處理，學校如因有確診疑慮個案但尚未有篩檢結果前，如有必要仍可決定預防性停課1天，以加強校園防疫措施。

教育處統計，截至昨天為止，南投縣停課計有58校，全校停課計有38校，部份班級停課有20校；教師確診4人、學生確診90人。

新冠肺炎 COVID-19

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